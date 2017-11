Winterfahrplan der Stuttgart Citytour

× Erweitern Citytour Stuttgart

Ab dem 6. November 2017 gilt für die Blaue Route der Stuttgart Citytour der Winterfahrplan. Bis zum 6. Januar 2018 verkehren die Cabrio-Doppeldeckerbusse der Marke Mercedes-Benz von Montag bis Freitag im Zwei-Stunden-Takt. Am Wochenende sowie an Feiertagen fahren die Busse stündlich. Die erste Tour startet jeweils um 10.00 Uhr, die letzte um 16.00 Uhr. Ab dem 7. Januar 2018 verkehren die Busse dann täglich im Zwei-Stunden-Takt.

Start - und Endpunkt der Stuttgart Citytour ist an der Tourist Information i-Punkt in der Königstraße 1a (gegenüber dem Hauptbahnhof). An neun Haltepunkten – den TopStops – kann beliebig ein- und wieder ausgestiegen werden.

Die Grüne Route verkehrt nicht im Winter. Sie startet wieder zum 1. April 2018.