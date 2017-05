Wohnsitz angemeldet und gewonnen

× Erweitern Foto: HMG Bild1 (v.l.) Steffen Schoch, Benedikt Züfle, Hannah Bollmann, OB Harry Mergel

Rund 100 Studenten konnten ihr Glück heute kaum fassen. Im Rahmen der Erstwohnsitzkampagne der Stadt Heilbronn haben sie ein hochwertiges Heilbronn-Bike überreicht bekommen. Die Übergabe fand im Rahmen des Heilbronner Abendmarktes auf dem Marktplatz statt.

„War‘s das jetzt? Kann ich das Fahrrad jetzt einfach mitnehmen?“, fragte die Studentin Lisa Greigner ungläubig, nachdem sie auf der Namensliste unterschrieben hatte. Ja, so einfach war es tatsächlich an diesem Nachmittag. Rund 300 Studenten hatten sich bei der Verlosungsaktion im Rahmen der Erstwohnsitzkampagne der Stadt Heilbronn beteiligt. Mitmachen konnten alle, die 2016 ihren Erstwohnsitz in Heilbronn angemeldet haben. 100 Studenten wurden dann per Losverfahren zum Gewinner.

„Ich hab‘ zwar schon ein Fahrrad, aber das ist ein alter Drahtesel“, sagt Franziska Bayer und begutachtete anerkennend die 100 handgefertigten City-Cruiser auf dem Marktplatz.

„Wir wollen mit diesem Geschenk ausdrücken, dass sich Heilbronn über neue, junge Gesichter freut und sie alle herzlich willkommen heißt“, sagte Oberbürgermeister Harry Mergel, der die Fahrräder gemeinsam mit dem Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH, Steffen Schoch, offiziell übergab. „Die roten und blauen Stadtfahrräder sind echte Sympathieträger für Heilbronn“, weiß Schoch, der sich freut, die schicken Retro-Flitzer immer öfter im Stadtbild zu sehen. Und nun würden es noch mehr rot-weiß-blaue Heilbronn-Botschafter, auf denen Studenten die Stadt erkunden.

„Perfekt, in dem Fahrradkorb haben meine Uni-Sachen Platz und im Sommer pack ich die Picknickdecke rein und fahr an den Neckar“, sagt Hannah Bollmann. Die 21-jährige Nürnbergerin studiert seit dem Wintersemester Hotel- und Restaurantmanagement in Heilbronn.

Benedikt Züfle hat sich für BWL und Unternehmensführung eingeschrieben. Der 20-Jährige kommt aus dem hochtouristischen Baiersbronn im Schwarzwald. Ob Heilbronn da touristisch mithalten kann? „Zumindest haben wir keine Weinberge und durch die will ich mit meinem neuen Fahrrad wirklich gerne mal eine Tour machen“, sagt er ganz diplomatisch und grinst.