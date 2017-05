Zum 4. Heilbronner NECKARCUP mit Bus und Bahn

× Erweitern Neckarcup

Vom 13. bis 21. Mai findet auf der Anlage des Tennisclubs Heilbronn am Trappensee der 4. Heilbronner NECKARCUP statt. Das Turnier reiht sich in namhafte Turniere ein, zwischen dem ATP Turnier in Rom sowie dem Grand Slam Turnier French Open in Paris. Ganz bequem zum Centercourt geht es mit Kombi-Tickets.

Beim NECKARCUP erwartet die Besucher nicht nur Tennissport der internationalen Spitzenklasse, sondern auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Unter dem Namen NECKARCUP Festival werden im Eventzelt After-Tennis-Programmpunkte von Live-Musik über Sport-Talk und Comedy bis Party-Nacht geboten.

An den Qualifikationstagen ist der Eintritt frei, an den übrigen Spieltagen gibt es auch in diesem Jahr wieder Kombi-Ticktes. Die Eintrittskarten sind zugleich Fahrschein für Bus, Bahn und Stadtbahn im ganzen HNV-Land. Über die Bushaltestelle Trappensee (Stadtbus 1) und die Stadtbahnhaltestelle Trappensee (S4) ist die Anlage bequem zu erreichen.