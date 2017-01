Zwölf millionster Gast im Aquatoll

× Erweitern Werkleiterin Ursula Stiefken überraschte Frau Ruzica mit Familie als 12.000.000sten Badegast im Freizeitbad AQUAtoll Neckarsulm

Das Freizeitbad AQUAtoll in Neckarsulm begrüßt seit mehr als 26 Jahren seine Gäste unter dem Motto „Entdecken, Erleben, Entspannen“ und lädt zum Badespaß mit Action sowie Ruhe und Entspannung ein. Am 27. Januar 2017 begrüßt das AQUAtoll einen besonderen Gast.

Mit dem Maskottchen Tuki als Plüschtier, einem großen AQUAtoll-Saunahandtuch und einem Wertgutschein in Höhe von 100,- € wurde Andic Ruzica aus Bad Rappenau als 12-Millionste Besucherin an der Kasse des AQUAtoll überrascht. Mit der Wertkarte kann Frau Ruzica ihrer Familie beispielsweise einen Baby-Saunakurs bezahlen. Die Tochter Lea ist mit ihren sieben Monaten bereits das Zweite Mal innerhalb einer Woche im Freizeitbad AQUAtoll zu Gast und darf beim Besuch am 27. Januar 2017 zum aller ersten Mal die Piratenwelt für Kinder entdecken. Werkleiterin Ursula Stiefken freut sich: „Es ist toll, dass das Bad auch nach 26 Jahren nichts von seiner Attraktivität für Jung und Alt verloren hat!“.

Alle Informationen zum Aquatoll erhalten Sie unter www.aquatoll.de oder telefonisch unter 07132/2000-0.