Donau-Paddel-Blogger Mischa: Schwielen, Schnaps und Schleusen-Gefahr in Serbien

Mischa Berenfeld schrieb Folgendes am Abend des 7. August aus Serbien:

"Ich schreibe einfach wieder frei runter – wie es mir gerad einfällt. Sitze gerade in meinem Zelt am Strand von Donji Milanovac. Das ist am Ende eines der Stauseen vor Djerdap I, ich glaube, dass dies das größte Wasserkraftwerk Europas ist. Da muss ich in jedem Fall durch die Schleuse durch in zwei Tagen. Der Wind hat mich heute fast an Land gepustet, die Wellen gingen einen halben Meter hoch. Vor drei Wochen hätte es mich vermutlich gedreht. Heute sieht das ganz anders aus. Nach 1170 km im Little Lion kann ich mittlerweile echt ganz gut paddeln und komme super voran.

Wollte in Bezdan in Serbien einchecken, der "Captain" schickte mich aber einfach weiter nach Apatin. Dort ging es mit der recht umgänglichen Border Police gut zu und nach einem halben Tag hatte ich meine Erlaubnis zum Befahren der Donau. Die Serben sind mega-entspannt und sehr offen. Nach 20 Kilometern im Land hatte ich bereits ein Bier und mehrere Schnäpse drin. Sie winken mich ans Ufer, fragen mich wo ich herkommen und wünschen mir gute Fahrt. In Belgrad hat mich ein Motorboot abgefangen. Zwei ältere Serben – einer davon Gastarbeiter gewesen in DE – wollen mich fotografieren und mich in Belgrad willkommen heißen. Da gab es dann Wein auf hoher See und ein Fresspaket vom Grill, den sie aufm Boot dabei hatten. Der Segelclub dort hat mich dann aufgenommen und mir auch noch weitere Quartiere besorgt.

Insgesamt ist die Reise bisher echt unglaublich eindrucksvoll. Und ich habe bisher so gut wie keine negativen Erfahrungen gemacht. Einmal gab es mal wieder keinen Campingplatz - da habe ich dann neben der Fischkühltruhe im lokalen Restqurant in einem Bett schlafen dürfen. Kostenlos. Hab dann 500 Dinar in die Decke geklemmt. Derart nette Leute, das ist schon sehr eindrücklich.

Hab mir Voltaren geholt da meine Deltoideus-Ansätze (Deltamuskeln) ein wenig ziepen und sich beschweren. An den Daumen habe ich geschwollene Schwielen, da meine Hände das dauernde Paddeln nicht gewohnt sind. Aber das renkt sich meist nach 15 Minuten Paddeln ein und man merkt es nicht mehr. Meine Powerbanks lade ich mittlerweile mit einer Solarzelle, die ich mir organisiert habe.

Im Naturschutzgebiet nach Belgrad wurde ich auch an Land gewunken. Zwei Männer, einer jung, einer mittleren Alters, wollten mir mal wieder Bier und Essen schenken und ein wenig reden. Wir redeten eine halbe Stunde und unter anderem auch viel über den Krieg und seine Folgen. Da fiel der Satz: "Wenn jeder Mensch auf der Welt wüsste, wie schön das Leben ohne Krieg ist – wir würden so gut wie keine Probleme mehr haben"

Glaube, dass werde ich auch nie vergessen. Man merkt richtig wie froh viele sind, dass alles ruhig ist. Dass sie einfach leben können und keine Angst haben müssen.

Jetzt werde ich durch die beiden Schleusen gehen und dann in Bulgarien einklarieren. Bin gespannt wie die Reise weitergeht. In Ruse werde ich dann meine Freundin treffen und mit ihr ihren Geburtstag feiern. Wenn es mir mal scheiße geht, die Donau sich zieht, mir alles weh tut, die Klamotten nass sind und ich um 18 Uhr noch keinen Zeltplatz gefunden hab - dann denk ich da dran und freue mich und das zieht mich dann weiter durch. Es kommen immer auch wieder andere Tage. Das geht auf solchen Touren oft hin und her. Man ist total fertig und alles geht schief - eine halbe Stunde später scheint überall die Sonne, weil ein wildfremder Mensch einem die Kastanien aus dem Feuer geholt hat. Wie in Bogojevo, als ich einfach spontan in einer Ferienwohnung schlafen durfte. "Kein Ding, hier ist der Schküssel, schlaf hier, trink unsere Pepsi. Gute Fahrt morgen, leg den Schlüssel dann einfach auf den Schuppen. Vorher war die Aussicht unter einer Bahnbrücke im Zelt zu pennen und der Laden auf der Karte war weg. Den gabs nimmer. Weiter ging auch nicht, da das Tageslicht schon schwand.

Tja so viel dazu erstmal wieder. Bis Bald, Euer Mischa