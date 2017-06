Habe Keine Ahnung vom Paddeln

× Erweitern Daniel Wörz Archivbild

Der Tübinger Michail »Mischa« Berenfeld paddelt alleine in einem See-Kajak bis Anfang September 2.200 Kilometer die Donau hinab – von Passau bis zum Mündungsdelta am Schwarzen Meer. MORITZ-Redakteur Thomas Moegen traf den Hobby-Abenteurer im Französischen Viertel und sprach mit ihm über seinen Antrieb, die Vorbereitung, die Ziele der großen Fahrt und den geplanten Video-Blog.

»Ich mache so viel Quatsch, da gibt es viel zu erzählen«, sagt der freiberufliche Medienberater Mischa Berenfeld und lächelt. Von Ende Juni bis September wird der 36-Jährige in seinem Kajak die Donau 2.200 Kilometer in Ufernähe stromabwärts

fahren, »auf der Suche nach den kleinen

Dingen und interessanten Begegnungen am

Wegesrand«. Für die Strecke veranschlagt

er 62 Tagesetappen zu je 35 Kilometern.

Die Abenteuerlust, die der selbstständige

Medienberater bisher bei zwei 1.000-Kilometer-

Wanderungen 2012 und 2015 in den

Pyrenäen und im Massif Central auslebte,

liegt in seinen zum Teil weißrussischen

Genen. »Mein Vater ist ein Hardcore-

Tourenmensch. Er erschloss eine neue

Nord-Süd-Route durch das Altai-Gebirge,

war oft am Baikalsee und schreckte sogar

vor Eisklettern nicht zurück«.

Mischa hält den europäischen Osten für

unterschätzt, der Donau-Trip sei für ihn

auch eine kleine Reise ins Ich. Mutig findet

er diesen Trip nicht. Er paddelt durch zehn

Länder – Deutschland, Österreich, die Slovakei,

Ungarn, Kroatien, Serbien, Bulgarien,

Moldawien, die Ukraine und Rumänien.

»Schuld an der Idee zur Donaufahrt sind

mein bester Kumpel Rob und ein Donauschiffer,

der mir einen detaillierten Wälzer

über den Fluss zu lesen gab. Aber eigentlich

habe ich keine Ahnung vom Paddeln«.

Im Herbst 2016 kaufte sich Mischa dennoch

ein gebrauchtes, fünf Meter langes

See-Kajak in Volkach. »Die schoben mich

einfach in den Main und sagten: ,Der macht

das schon‘«. Dabei stand das Solo-Projekt

im vergangenen Jahr noch auf der Kippe.

Mischa hatte gesundheitliche Probleme,

obwohl das Energiebündel pro Woche

dreimal Unterricht in der phillipinischen

Selbstverteidigungskampfkunst Kali gibt,

zweimal privat trainiert und sich gesund

ernährt. »Das alles hilft mir, meine Athletik

zu stärken, mein Ego zu reduzieren sowie

Sinne und Geist zu schärfen.«

»Alleine sind Erlebnisse Intensiver«

Er paddelt alleine, weil die Konfrontation

mit der Realität und die Erfahrungen mit

Land und Leuten so viel intensiver und

echter sind. »So bin ich gezwungen, mit

Menschen in Kontakt zu treten«. Trotz

Vorbereitung lerne man das meiste über

sich auf dem Weg. Sein gelbes Kajak, das er

nach einer Science-Fiction-Figur aus Arthur

C. Clarkes Roman »Das Lied der fernen

Erde« Little Lion getauft hat, wiegt beladen

gut 50 Kilogramm. »Ich beschränke mich

bei der Ausrüstung nur auf das Nötigste,

um unversehrt zu bleiben. Oft scheitern

Wanderungen nach zwei bis drei Wochen

an einem Kilogramm zu viel Gepäck. Was

ich nicht habe, kann nicht kaputtgehen. Ich

halte alles funktional«. Zwei Züge laufen

links und rechts im Kajak vom Fußpedal bis

zum Ruder am Heck, zwei 360-Grad-Action-

Kameras vorne und hinten sowie eine

Unterwasser-Kamera steuert er mit einer

Fernbedienung. Auf seinen Youtube-Kanal

wird er kleine Videos seiner Erlebnisse

hochladen. Den Strom bezieht er aus einer

20.000 Milli-Ampère-Powerbank, durch ein

altes UKW-Radio-fähiges Handy informiert

er sich über das Wetter. Gegen Wasser

schützen Kajak-Spritzdecke und Auftriebsweste,

gegen die Sonne viel Creme und sein

legendärer »Eiserner Schlapphut«. Auf die

Frage, ob seine Freundin keine Bedenken

hätte, entgegnet er gelassen: »Überhaupt

nicht. Sie unterstützt mich, fährt mit zum

Training an der Nagoldtal-Sperre und wird

mich auf Landgang in Wien, Budapest und

Belgrad treffen. Beschäftigt ist sie ohnehin,

denn sie macht an der Uni den Doktor in

Quantenoptik. Unser Running-Gag ist, dass

ich mir einen Waschbären brate, wenn mir

das Essen ausgehen sollte«, schmunzelt

»Donau-Mischa« spitzbübisch.