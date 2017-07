Mischas Donau-Tagebuch – Teil 1

Liebe MORITZ-Leser!

So, jetzt komme ich endlich mal dazu, Euch zu schreiben!

Ich werde morgen in Budapest ankommen und hab damit Wegpunkt zwei erreicht. Es passiert derart viel und ich muss so viel notieren, dass ich es kaum schaffe, allem gerecht zu werden.

Ich bin zwar erst drei Wochen unterwegs, aber es kommt mir eher wie 2 Monate vor. Das finde ich aber sehr positiv!

Foto: Mischa Berenfeld

Mein Rücken ist Langzeit-Paddeln nicht gewohnt und bedankt sich auf sehr unkooperative Art und Weise. Ich muss mich alle 30 Minuten einmal komplett durchstrecken, sonst geht gar nichts mehr weiter. Aber es wird besser! Seitdem ich ohne Rückenlehne fahre gehts auch viel besser.

Je weiter ich nach Osten komme, desto hilfsbereiter werden die Leute. Man schenkt mir Essen, zeigt mir den Weg, telefoniert rum, damit ich auch eine Unterkunft bekomme, falls die Campingplätze geschlossen.... alle hier sind unglaublich nett.

Habe allerlei interesssante Leute getroffen, zum Beispiel ein niederländisches Pärchen in Pension, das jetzt mit dem Bully und Zelt eine Rundreise macht. Sie erzählten mir von ihren Erlebnissen in Brasilien, wo sie sehr lange gewohnt haben und beherbergten mich erstmal in ihrem Zelt als ich mitten im Regen ankam und es gab Kekse und Tee.

Foto: Mischa Berenfeld

In Wien musste ich mir Flaggenhalter und Flaggen organisieren, weil das ab Serbien Pflicht wird. Hinten Heimatland, vorne Gastland. Diese Vorschrift hatte ich total vergessen, aber ein netter Freund aus Wien hat mir da unter die Arme gegriffen.

Auf dem Weg in den Szentendere-Arm (Große Ungarische Tiefebene) habe ich einen Fischer getroffen. Der wollte wissen, ob man fürs Kajak eine Lizenz braucht. Dabei hab ich ihn nach den Moskitos gefragt, die mein Altan hartnäckig ignorieren. Daraufhin ist er zum Angel-Laden seines Kumpels gefahren, hat mir ein Thermacell-Gerät gebracht und mein Wasser aufgefüllt. Aus der Wirtin nebenan hat er ein Frühstück für mich rausgeleiert. Bezahlt habe ich nur das Gerät und Hallo - das funktioniert tatsächlich! Er sagt, dass spätesens im Delta mich die Viecher sonst komplett aussagen würden.

Foto: Mischa Berenfeld

Schleusen sind der Feind! Rückstau, man muss paddeln wie irre und dann umtragen. Alles gut - bis auf Persenbeug. Dort muss ich mein Kayak alleine hohe Betonstufen runterwuchten. Landen musste ich an einem Ponton, der seit 100 Jahren nicht gewaschen wurde. Ich bin fast wieder runtergerutscht weil alles voller Exkremente verschiedenster Tiere war. Hab mir dabei die Knie aufgeschlagen und fast die GoPro (Kamera) geschrottet. Ansonsten waren sie Schleusen aber super ausgestattet! Gar kein Ding, da vorbei zu kommen.

Mein Paddel zieht Wasser und ich bekomme es nicht dicht. Der Kleber wird wohl porös. Werde mir in Budapest ein neues machen lassen. Vollcarbon für guten Preis, am Montag hole ich es ab. Das alte benutze ich dann als Ersatzpaddel.

Foto: Mischa Berenfeld

Wenn man was lernt auf dem Wasser, dann ist es zu improvisieren. Man weiß ja nie ob man bei Campingplatz X gescheit landen kann. So hab ich mein Kayak dann auch mal ein steile Böschung hochzerren müssen oder einfach auf einer wahllosen Insel gepennt. Auf der saß ich dann einen halben Tag fest wegen eines Gewitters. Egal - Inselkönig für eine Nacht! :D

So, jetzt Fotos, dann pennen. Bin total fertig und muss um 5 wieder raus um früh nach Bpest zu kommen. (Freitag, 14. Juli, 22.48, kurz vor Budapest)

Cheers!

Euer Mischa