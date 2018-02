Talk im Campus

× Erweitern Foto: DHBW Heilbronn DHBW-Rektorin Nicole Graf mit Gastredner Rudolf Bühler Prof. Dr. Nicole Graf, Rektorin der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Heilbronn, mit Gastredner Rudolf Bühler

Beim Students' Executive Talk »Seeds of Hope« des Campus Heilbronn erzählte der Hohenloher Landwirt und Agraringenieur Rudolf Bühler vor den Erstsemestern in der neuen Aula von der Situation der Kleinbauern in Indien, Syrien und Afrika.

Der rührige Landwirt, auch gerne als Bauernrebell bezeichnet, wird vor allem mit dem Schwäbisch Hällischen Landschwein in Verbindung gebracht. Vor 30 Jahren hat er es vor dem Aussterben bewahrt und ihm zu neuem Ruhm verholfen. Der elterliche Betrieb Sonnenhof bei Wolpertshausen, den er in 14. Generation leitet, ist dank einer cleveren Vermarktungsstrategie des schwäbisch-hällischen Borstenviehs zur Filmkulisse avanciert. Mit der bäuerlichen Erzeugergemeinschaft BESH, dessen Gründer und Vorsitzender er ist, unterstützt Bühler Kleinbauern in Sansibar, Indien und Syrien nach dem EcoFair Prinzip. Er ist Berater des Wirtschafts- und Sozialausschusses der UN in New York, Genf und Wien. 2017 wurde er für sein Engagement mit der Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet.

Von der ersten Stunde an ist Bühler dualer Partner der DHBW Heilbronn im Studiengang BWL-Food Management. Bühler war Dozent für ökologische Fleischwirtschaft. Es finden jährliche Exkursionen in die BESH-Zentrale statt.