1. Ambiente Festival im Bürgerpark Abstatt von 18. bis 19. August

Live Musik en masse gibt es beim ersten Ambiente Festival in Abstatt. Freitags tritt ab 18 Uhr die »Lazy Sound Company« auf die mit Rock, Pop, Blues und Soul das Publikum zum Mitsingen anregen. Weiter geht um 21 Uhr mit »Mo‘ People«, die Partyspaß pur bieten. Vanessa Iraci (Voice of Germany), Julia Vukelic und Dominik Dlask (Sat.1-Show »The winner is...«) sind an diesem Abend mit dabei. Am Samstag bespielt Ben Sommerfeld ab 18 Uhr die Festival-Bühne. Zu hören gibt es Live-Musik aus dem Ländle. Um 21 Uhr übernimmt mit »Mad Chick of Soul« eine der bekanntesten Bands mit der Stilrichtung Soul, Funk, R&B und Rock das musikalische Ruder. Mit dabei sind unter anderem Cherry Gehring (PUR) und Butch Williams (Voice of Germany).

Tickets sind in der Bier- & Weinstube Ambiente, in der Weinkellerei Wangler, unter info@ambiente-abstatt.de sowie auf der Homepage erhältlich. heg

Gewinnt 3x2 Tickets!

MORITZ verlost 3x2 Tickets für das Festivalwochenende. www.moritz.de/verlosungen