10. Zeltspektakel Winterbach vom 18. bis 25. Juli

Die Kulturinitiative Rock Winterbach lockt erneut große Musik-Stars zum 10. Zeltspektakel an die Rems. Beim Festival vom 18. bis 25. Juli geben sich Anastacia, Amy Macdonald, Die Beginner, Dieter Thomas Kuhn und andere das Mikro in die Hand.

»Wir machen das Zeltspektakel in Winterbach als Festival genau so, wie wir es selbst gerne besuchen würden«, sagt Steffen Clauss, der erste Vereinsvorsitzende der Kulturinitiative Rock Winterbach und lächelt. 1991 schlossen sich drei rock-interessierte Cliquen in der Kneipe »Insider« zusammen und begannen, erste kleine Blues-Rock-Konzerte und 1995 dann das erste Zeltspektakel zu organisieren. Seitdem kamen insgesamt mehr als eine halbe Million Besucher zu diesen Musik-Events und das Zeltspektakel wurde immer bekannter und beliebter. »Unser großes Plus liegt in der ehrenamtlichen Manpower und bei Agenturen sowie Künstlern hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass die Festival-Stimmung und das Ambiente bei uns super sind«, betont Clauss. Dennoch sei die Konkurrenz um die besten Acts zwischen den zahlreichen Festivals enorm, die Gagen mit hohen fünfstelligen bis sechsstelligen Beträgen teuer. »Trotz der Verträge und den Summen, die ich mitverantworte, kann ich nachts gut schlafen. In den Niederlanden, in Finnland, der Schweiz oder Norwegen wird für Festival-Bands noch mehr ausgegeben. Aber du brauchst einfach gute Nummern, damit du die Leute auch von der Couch kriegst. Zum Glück sind die Gagen frei verhandelbar«. Viele Stars wie Wolfgang Niedecken oder Dieter Thomas Kuhn seien »Wiederholungstäter« und würden immer wieder gerne vorbeischauen. Die Beginner haben zugesagt, da Winterbach auf dem Weg von Hamburg zu einem Festival in Lörrach liegt. Die Rockinitiative Winterbach ist ein »Hobbyveranstalter«, der Gewinne aus dem Zeltspektakel im Vereinsvermögen belässt und als Basis für weitere Konzerte nutzt.

Große Rock-Stars beim kleinen Festival

2013 konnten sich Rock-Ikone Joe Cocker und Clauss‘ derzeitige Lieblinge Gov‘t Mule für das Zeltspektakel begeistern, 2015 waren Jethro Tull und Status Quo dabei. Auch das Engagement von Amy Macdonald oder Anastacia für 2017 wären ohne Connections, gute Referenzen und ein gewisses Standing nicht möglich. »Oft sagen mir Ansprechpartner, dass man nur Gutes von unserem Festival hört. Mitbewerber halten uns dagegen für die Verrückten aus Winterbach«, freut sich der handfeste Maurer, der in der heißen Vorbereitungsphase täglich zwei Stunden im Marketing, im Ticketing und auf dem Festivalgelände mit anpackt. Natürlich hätte sich der musikalische Stil des Zeltspektakels in 22 Jahren verändert. Viele Rockbands würden nicht mehr oder nur selten spielen, einige Künstler seien schon verstorben. »Wir gehen mit der Zeit und wollen das Festival weiterentwickeln. Wir haben das Gelände regenfest gemacht, Wartezeiten verkürzt, das Pfandsystem vereinfacht und die sanitären Einrichtungen verbessert. Auch unsere Ticketpreise sind moderat. Das Zeltspektakel ist eben immer eine Riesen-Gaudi, bei der man sich trifft, zusammenhockt und einfach nur Spaß haben kann. Es ist wie ein Musik-Urlaub zu Hause«. Thomas Moegen

10. Winterbach Zeltspektakel Programm

Amy Macdonald, Di. 18. Juli, 20 Uhr

Golden Earring & Kenny Wayne Shepherd Band, Mi. 19. Juli, 20 Uhr

Anastacia, Do. 20. Juli, 20 Uhr

Dieter Thomas Kuhn, Fr. 21. Juli, 20 Uhr

Beginner, Sa. 22. Juli, 20 Uhr

Kansas, Uriah Heep, Black Star Riders So. 23. Juli, 18 Uhr

Willy Astor & Martina Schwarzmann, Mo. 24. Juli, 20 Uhr

Konstantin Wecker, Di. 25. Juli, 20 Uhr

Zeltöffnung ist immer eine Stunde vor Konzertbeginn. Getränke sind im Zelt, Speisen im Außenbereich erhältlich.

10. Winterbach Zeltspektakel

Di. 18. Juli bis Di. 25. Juli, Firmengelände Peter Hahn, Mühlstraße, Winterbach,

www.zeltspektakel.com