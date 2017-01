AXXIS – Neues Album „Retrolution“ erscheint am 24.2.2017

× Erweitern AXXIS

Zeitgeist in eine direkte, einfache Sprache transformieren und ihr eigenes, zeitloses Ding draus entwickeln – das war immer schon die Stärke der Kult-Hardrocker von AXXIS. Am 24. Februar erscheint das neue Album der Lünener Band über deren eigene Plattenfirma Phonotraxx. Es trägt den Titel „Retrolution“.

Einmal mehr ist es der Zeitgeist, der den beiden Bandköpfen Bernhard Weiss und Harry Oellers als treibende Kreativkraft diente: Der Titel ist ein Wortspiel aus den Begriffen „retro“ und „Revolution“.

„Genau das erleben wir gerade“, so Weiss. „Vinyl-Platten werden immer mehr verkauft, die Leute -auch die jungen- fahren immer noch auf Iron Maiden , AC/DC und dergleichen ab. In der Studiotechnik wird ständig altes Vintage Equipment simuliert, die Hörgewohnheiten gehen Richtung „oldschool“ und alte Röhrentechnik ist wieder im Kommen. Neue Bands simuliere den 60ziger/70ziger Sound wieder, die Weihnachtsplätzchen meiner Mutter genießen in Lünen nun Kultstatus und uns mag man auch noch!“

Retro ist mit anderen Worten wieder schwer angesagt und revolutioniert auf seine Art die Musikhörer und ihre Gewohnheiten. Auf dem dazugehörigen Albumcover verschluckt ein Oldtimer ganz plakativ einen Menschen, als Ausdruck dessen wie massiv die Retro-Revolution die Musikwelt derzeit in Beschlag nimmt. Den Zeitgeist verinnerlicht, präsentieren sich auch AXXIS auf dem neuen Output vergangenheitsorientiert und warten mit zeitlosen Klassikern und puren Hardrock-Hymnen auf.

Immer wieder hat sich die Band in den vergangenen Jahren neu definiert und ist musikalisch mit der Zeit gegangen, ohne sich dabei selbst zu verraten. Wie kaum eine andere deutsche Rockband stehen AXXIS seit jeher für den Spagat zwischen Traditionellem und Zeitgemäßem. Ganz ohne sich und ihre Trademarks aufzugeben, haben sie sich immer offen für Neues gezeigt. Mit ihren Wurzeln in den 80ern haben AXXIS bis heute nicht an Aktualität verloren, sondern im Gegenteil mit ihrem letzten Studioalbum „Kingdom Of The Night II“ das bislang höchste Chartergebnis (Platz 24) ihrer Karriere verbucht.

Mit „Retrolution“ hieß der Weg dazu schlicht Rückbesinnung – denn schließlich stammt die Gruppe noch aus genau der Zeit, die gerade wieder ihre Retro-Evolution erlebt und hat damals mit Hits wie „Stay Don ´t Leave Me“ oder „Living In A World“ ein Exempel in der deutschen Musikszene statuiert. Ihr Erfolgsalbum "Kingdom Of The Night" zählt bis heute zu den wichtigsten nationalen Rock-Alben. Bis heute haben AXXIS mehrere Millionen Tonträger verkauft.

Vor wenigen Wochen erst ist Sänger Bernhard Weiß für sein musikalisches Schaffen und sein Engagement von der Stadt Lünen mit dem diesjährigen Kulturpreis ausgezeichnet worden. Die Stadt statuiert damit auch ein Exempel dafür, dass nicht immer nur klassische Musiker für ihre Verdienste ausgezeichnet werden.

Tourtermine in und um die MORITZ-Region:

15.03.2017 Aschaffenburg, Colos-Saal

18.03.2017 Mannheim, 7er

19.03.2017 Bruchsal, Fabrik

23.03.2017 München, Backstage

24.03.2017 Burgrieden, Riffelhof

25.03.2017 Markneukirchen, Framus & Warwick Music Hall

27.03.2017 Nürnberg, Hirsch

28.03.2017 Augsburg, Spectrum

31.03.2017 Geiselwind, Live Music Hall

01.04.2017 Bad Friedrichshall, Rockfabrik