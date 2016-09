„Kick im Augenblick“- Beatrice Egli im Interview

× Erweitern Beatrice Egli

2013 ging für die bezaubernde Schweizerin mit ihrem sensationellen Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar" ein Traum in Erfüllung! Ihr Platin-veredeltes Debütalbum "Glücksgefühle" hat die gesamte Schlagerwelt tanzend aus den Angeln gehoben.

Welche Musik hat Dich hörbar beeinflusst?

Seit ich klein bin begleitet mich die Schlagermusik und generell die Liebe zur Musik ist und bleibt ein ganz wichtiger Bestandteil meines Lebens

Welche Musik hörst Du aktuell privat?

Privat höre ich quer Beet von Sarah Connor über Adele oder Andreas Gabalier. Das hängt auch immer von meiner Gemütsverfassung ab und auch beim Sport brauche ich Musik, die mich antreibt.

Wann und warum hast Du angefangen mit zu schreiben und zu komponieren?

Durch die Zusammenarbeit mit einem Produzenten Joachim Wolf habe ich gemerkt, dass musikalisch wie auch sprachlich viele Ideen in mir schlummern. Und aus diesen Ideen sind dann die gemeinsamen Songs entstanden, die aus meinem Herzen geschrieben wurden.

Wie entstehen die Songs?

Das ist sehr unterschiedlich, zum Beispiel die neue Single „Fliegen“ haben wir auf einem Flug von Zürich nach Berlin im Flugzeug geschrieben. Bei anderen Titeln ist es teilweise ein monatelanger Prozess, bis die richtigen Töne zu den richtigen Worten finden.

Du hast einmal gesagt, durch das Schreiben hättest Du eine andere Seiten entdeckt – welche sind das?

Ich habe gemerkt, dass auch die stillen und ruhigen Phasen in meinem Leben musikalisch umgesetzt werden können und ich Spaß dabei habe, diese zu singen, so kam es dazu, dass auch Balladen geschrieben und komponiert wurden.

Deine Tournee rückt immer näher, bist du auch dort im Ablauf aktiv eingebunden oder verlässt du dich ganz und gar auf dein Team?

Ich verlasse mich auf die Erfahrungen, die ich selbst bei den letzten beiden Tourneen machen konnte und natürlich auf die Erfahrungen meines gesamten Teams, die aufgrund ihrer vielen Tourneen über einen großen Erfahrungsschatz verfügen und diesen auch gerne mit mir teilen.

Es ist deine bisher größte Tournee, was können wir uns darunter vorstellen?

Neu in diesem Jahr ist, dass mir selbst einen großen Traum erfülle, den ich schon lange habe – eine Weltreise. Diese Weltreise mache ich musikalisch gemeinsam mit meinem Publikum. Es wird eine Abenteuerreise voller Spaß, Musik und Freude.

Deine Tournee führt neben Deutschland u. a. über Belgien, Dänemark, Österreich und die Schweiz. Werden in den Tourneestädten verschiedene kleine Unterschiede im Programm/ Programmablauf geben?

Für die Schweiz wird es etwas ganz spezielles geben, da ich auch in meiner Muttersprache - schwyzerdeutsch- einige Songs präsentieren werde. Generell ist aber jede Stadt und jedes Pblikum anders, sodass man hier auch immer mit Überraschungen rechnen kann.

Gibt es Anekdoten oder Geschichten aus deinen letzten Tourneen? Habt ihr im Team ein alltägliches Ritual, etwas lustiges und/ oder spannendes?

Jede Tournee schreibt seine Geschichten und hat seine kleinen Pannen. Spannend wird, welche es auf der Tournee werden.

Was ist typisch Deutsch, was typisch Schweiz?

Generell unterscheidet sich das Schlager-Publikum nicht, denn egal ob in Deutschland oder der Schweiz es ist immer ein Freudenfest.

Mit welchen Begriffen würdest du Dich beschreiben?

Positiv, weltoffen, fröhlich, immer für ein Späßchen zu haben.

Hast Du schlechte Angewohnheiten?

Ich bin manchmal zu ungeduldig, ich kann nur sehr schwer nein sagen.

Und was sind Deine Stärken?

In allem das Gute zu sehen, Menschen zu motivieren und mitzureißen, das Glas immer hab voll und nicht halb leer zu sehen.

Bist Du zufrieden mit Dir?

Ich bin sehr glücklich, wie mein Leben ist und dass ich das was ich liebe auch machen kann. ich bin jemand, der immer gerne weiter an sich arbeitet und dazu lernt.

Hast Du Hobbies/Spleens/Angewohnheiten?

Meine Hobbys sind generell in der Natur zu sein und dass möglichst sportlich. Ich liebe es, beruflich wie auch privat, immer in Bewegung zu sein. Meine Freunde und meine Familie sind mir sehr wichtig.

Was ist der Dir wichtigste Gegenstand, den Du besitzt?

Mein Handy, denn so kann ich zu jeder Tages- und Nachtzeit mit meiner Familie und meinen Freunden in Kontakt sein. Wenn zum Beispiel Photos von meinem Neffen Raphael (19 Monate) kommen, bringt das immer zum Lächeln.

Hast Du einen Talisman?

Ich habe vor langer Zeit einen Anhänger mit der Mutter Gottes von meiner Mama bekommen, und seitdem ist dieser mein Glücksbringer und Begleiter.

Was ist Dein Lieblingsessen, Deine Lieblingsblume, Dein Lieblingsfilm, Dein Lieblingsbuch, Dein Lieblings-Autor?

Essen: alles aus Mamas Küche liebe ich

Blume: Margeriten

Film: willkommen bei den Sch’tis

Buch: The big five for life

Autor: Jan-PhilipSendker

Was war die freudigste Überraschung in Deinem bisherigen Leben?

Zu erfahren Tante zu werden, das war schon etwas ganz Besonderes.

Was bedeutet für Dich Glück?

Glück ist nicht selbstverständlich, es sind die kleinen Momente, die einen zum glücklichsten Menschen der Welt machen können. Glück ist auch gesund zu sein.

Was ist Dein Lieblingszustand?

Glücklich zu sein und auf der Bühne stehen zu können und mit meinem Publikum einen wunderschönen musikalischen Abend verbringen zu können

Wie sieht ein typischer Tag in Deinem Leben aus?

In meinem Leben gibt es keine typischen Tage mehr. Typisch ist eher das Reisen, das zu jeder Zeit und mit allen möglichen Transportmitteln. Typisch ist auch, dass ich meistens zu wenig Schlaf bekomme, was mich aber nicht daran hindert, jeden Tag zu genießen

Wovon kannst Du nie genug bekommen?

Von diesem vollkommenem Glück nach einem gelungenen Auftritt, wenn das ganze Publikum strahlt und zufrieden ist.

Am 15.10. ist Beatrice Egli in der Liederhalle Stuttgart zu sehen.