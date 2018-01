Blinddate mit Tahzin

× Erweitern Tahzin Tahzin beim Videodreh zu "Lila"

Mit seinem Song "Lila" hatte der Heilbronner Rapper Tahzin Ende letzten Jahres seinen ersten kleinen Youtube-Erfolg. Noch im Frühjahr plant der Heilbronner Rapper weitere Songs zu veröffentlichen. MORITZ-Redakteurin Kerstin verabredete sich zum Interview mit dem 23-Jährigen zu einem Blinddate und ließ ihn Ort und Zeit wählen.

Tahzin schlägt vor, sich in der Shisha Lounge eines Bekannten zu treffen. Zum ausgemachten Date kommt er vierzig Minuten und mit wahnsinnig schlechten Gewissen zu spät. Er musste länger arbeiten- Rapkarriere und Real Life unter einen Hut zu bringen, scheint in diesem Moment alles andere als einfach.

Dein Song "Lila" erinnert mich stark an den französischen Hiphop, den wir damals von unserem Schüleraustausch in Südfrankreich mitgebracht haben. Wie kamst du auf die doch etwas für das kalte Heilbronn untypischen Samples?

Ich höre mir allgemein viele Samples aus Frankreich an, ich find die sehr schön, die Melodien und so - und wollte die Instrumente benutzten, um dieses Feeling, was in Frankreich gut rüberkommt, auf Deutsch zu machen.

Ich könnte mir vorstellen mit den Urheberrechten ist es gar nicht so leicht, an gute Samples zu kommen? Selbst für ein-sekündige Schnipsel zahlt man ja manchmal recht viel Geld. Schränkt dich das eher ein oder fordert dich das zu mehr Kreativität heraus?

Ich kenn mich mittlerweile ganz gut aus mit Urheberrechten, ich hab schon als Kind Youtube-Sachen hochgeladen, da hatte ich auch schon Probleme damit. Daher greif ich auf Free Beats zurück, die kein Urheberrecht haben. Ich hör viel Hip Hop, und wenn das irgendwer anderes schon verwendet hat, hab ich auch kein Interesse an den Beats.

Hörst du auch andere Musik? Nein, ich hör nur Rapmusik.

Wann hast du denn beschlossen, nicht nur für dich zu rappen, sondern beschlossen damit an die Öffentlichkeit zu gehen?

Ich hab schon mit elf oder zwölf angefangen meine eigenen Songtexte zu schreiben, hab es auch meinen Leuten immer wieder vorgerappt und es hat denen gefallen. Ich hab mir schon sehr lange vorgenommen, jetzt mal durchzustarten. Das hat jetzt leider erst im letzten Jahr angefangen und jetzt mach ich mal und guck, was dabei rauskommt. Über vierzigtausend Aufrufe für ein Video eines Heilbronners ist schon relativ viel, denk ich.

Bist du gerade wieder dabei neue Videos zu produzieren?

Mein Bruder produziert die Videos, er ist ein Kameramann und hat das schon als Kind gemacht und ich hab neben ihm Songtexte geschrieben, während er am PC Sachen gearbeitet hat.

Wir produzieren gerade Songs in Stuttgart und ich bin gerade dabei mehrere Songs aufzunehmen. Das nächste Video wird dann entweder hier gedreht oder in Ludwigsburg am Schloss.

Was hältst du von Effekten wie Autotune und Genderbending, die die Stimme verfremden und momentan in ziemlich vielen Songs verwendet werden?

Ich halte eigentlich nicht so viel davon, aber es liegt halt ziemlich im Trend. Man sollte zwar nicht nur das tun, was im Trend liegt, aber wenn man ganz wenig davon einsetzt, ist es in Ordnung - aber halt nicht komplett. Wenn ich jetzt nicht singen könnte und ich würde einen Song komplett mit Autotune machen, find ich das ist nicht in Ordnung.

Heilbronn ist tot

Was bedeutet Heimat für dich?

Heilbronn kennt man gar nicht in der HipHop-Szene und ich finde schon, dass man diese Stadt wie Stuttgart, das jetzt wieder am Kommen ist, wahrnehmen sollte. Aber Heilbronn ist tot. Als Kind war ich auch im Olga, da war viel mit Breakdance und so, aber speziell Rap gibt’s in Heilbronn so gut wie nichts.

Ich möchte schon, dass man Heilbronn kennt und ernst genommen wird. Ich versuch auch meine Leute da rein zu bringen, was zu machen, damit die nicht auf eine schiefe Bahn kommen, und ich will das denen beibringen, denn die meisten, die mit Musik anfangen, kommen dann von dieser Bahn weg.

Du hast kurdische Wurzeln, vor Kurzem wurde der Fußballer Deniz Naki auf der Autobahn angegriffen, wurdest du auch schon bedroht?

Das ist absolut nicht in Ordnung, aber was soll ich sagen, es gibt genug Faschisten in der Gegend dort. Mir ist noch nichts passiert, auch wenn, dann würd ich das hier jetzt nicht sagen.

Ist Politik für dich in deinen Texten ein Thema?

Ja, die die ich grade mache haben nichts mit Politik zu tun, die sind einfach nur zum Hören. Ich versetz mich auch meistens in den Konsumenten, der das hört. Aber ich finde, Politik ist schon ein Thema, gerade bei einem Kurden wie mir. Wir wachsen ja mit Politik auf.

Wenn ich Schwesta Ewa oder Lil‘ Kim hör, fühl ich nichts

Was hältst Du von weiblichen Rappern?

So wie Schwester Ewa? Feier ich. Schwester Ewa hab ich auch schon ein paar Mal in Mosbach getroffen. Manche denken zwar, das kommt nicht so cool rüber, aber sie ist echt, sie ist ehrlich und zeigt, dass was sie ist und verstellt sich nicht wie andere und ist damit echter als mancher männliche Rapper.

Wenn Frauen nicht über Sex reden so wie Schwesta Ewa oder Lil‘ Kim, die feiert ja auch jeder. Solche Frauen werden dann auch ernst genommen in der Szene, während Frauen, die sich ausziehen nicht so ernst genommen werden. Rap kommt ja auch davon, dass man erzählt, was man so erlebt. Aber, ich weiß jetzt nicht, was eine Frau so erlebt, dass sie es so verpacken kann, dass man(n) es mitfühlt. Wenn ich Schwesta Ewa oder Lil‘ Kim hör, fühl ich nichts.

Was bedeuten Statussymbole für Dich?

Das ist jetzt nicht das Wichtigste in meinem Leben, aber find ich schon, vielleicht an dritter vierter Stelle. Ich hab aber noch nie an Geld gedacht, wenn ich Rap Musik gemacht hab, das war noch nie der Ansporn oder so, das ist mir auch völlig egal, ob da Geld kommt oder nicht. Ich werde das so oder so immer wieder machen, aber wenn es so kommt, würde es mich natürlich freuen.

Was willst du als Rapper noch erreichen?

Ich möchte, dass man diese Stadt kennt, dass die Stuttgarter nach Heilbronn schauen. Das ist so mein Ziel und das meiner Freunde.

Wird dann auch einer deiner nächsten Titel Heilbronn heißen?

Ich denk schon, jetzt nicht "Heilbronx" oder so was, aber "Heilbronn" bestimmt.

Und für dich selbst?

Mir reicht die Bestätigung, dass es den Leuten gefällt.

Ist deine Familie stolz auf dich, wenn du jetzt als Rapper in der Zeitung stehst?

Meine Eltern haben nichts mit Musik zu tun, sie verstehen das auch nicht so, was ich da mache aber meine Geschwister schon. Heutzutage guckt ja jeder nur noch Youtube an und kein Fernsehen und dann sind die schon dabei

Wenn Rap nicht deine Leidenschaft wäre, was wäre es dann? Warum?

Das weiß ich nicht, ich spiel auch kein Fußball oder so, ich könnt nichts anders machen, sonst würde ich innerlich nicht zufrieden sein.