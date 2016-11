The Pretty Things zu Gast in Winterbach

Mit The Pretty Things ist mal wieder ein echter Rock-Dinosaurier zu Gast bei der Kulturinitiative Rock in Winterbach. Die britische Band um Gitarrist Dick Taylor und Sänger Phil May ist seit 1963 zusammen und galt in den 60er Jahren als eine der wildesten Rockbands überhaupt. Und von dieser Wildheit hat die Formation auch in der aktuellen Besetzung mit Frank Holland (Gitarre), George Woosey (Bass) und Jack Greenwood (Schlagzeug) neben Taylor und May nichts eingebüßt. hab

The Pretty Things

Fr. 2. Dezember, 21 Uhr,

Strandbar 51, Winterbach,

www.kulturinitiative-rock.de