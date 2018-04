Calwer Klostersommer 2018

× Erweitern Vanessa Mai Calwer Klostersommer

Die beeindruckende Kulisse der Klosterruine Hirsau lockt auch in diesem Jahr wieder Musik-Fans aus Nah und Fern zum »Calwer Klostersommer«. Vom 26. Juli bis 5. August geben Stars ein munteres Stell-Dich-Ein. Von Schlager mit Vanessa Mai über Singer-Songwriter Pop von Gregor Meyle bis hin zu den internationalen Klängen der Gipsy-Kings wird ein breites Spektrum geboten.

Das Programm des Calwer Klostersommers 2018 in Hirsau steht: Elf Abendveranstaltungen mit einer enormen Bandbreite zwischen klassischer Musik und Comedy verzaubern das Publikum in der einzigartigen Location. Die Mauern der imposanten Klosterruine St. Peter und Paul bilden zum inzwischen elften Mal die Kulisse des unvergleichlichen Sommerfestivals. Jahr für Jahr zeigen sich Künstler und Publikum gleichermaßen begeistert von der ganz besonderen Atmosphäre – über 13.000 Zuschauer strömen dabei jedes Jahr aufs Neue in das Städtchen an der Nagold.

Erstmals steht dabei in diesem Jahr ein Künstler gleich zwei Jahre hintereinander auf der Bühne – das hat es bislang noch nicht gegeben. Weil aber alle von ihrem Auftritt 2017 hellauf begeistert waren kommt Vanessa Mai am 27. Juli direkt wieder – und das dieses mal persönlicher und authentischer als jemals zuvor. Denn sie hat an allen aktuellen Songs mitgewirkt und ihre persönlichen Erlebnisse, Gefühle und Gedanken darin verarbeitet. Ein weiteres musikalisches Ausrufezeichen wird am 31. Juli gesetzt. Denn der Klangmeister des Progressive Rock kommt nach Hirsau. Alan Parsons ist mit seinem Live Project wieder auf Tour. Seine Auftritte stehen derzeit ganz im Zeichen seines künstlerischen Meilensteins »Eye in the Sky«. Der krönende Abschluss des Klostersommers ist einmal mehr dem musikalischen Spektakel »Kloster in Flammen« vorbehalten. Eingerahmt in die atemberaubende Kulisse der Klosterruine entzündet sich dann ein Feuerwerk der Emotionen. Stimmgewaltige Tenöre und die Sopranistin Barbara Felicitas Marin präsentieren musikalische Höhepunkte aus Oper, Musical und Pop.

Calwer Klostersommer Marshall & Alexander

Alle Termine auf einen Blick:

Do. 26. Juli: Marshall & Alexander

Fr. 27. Juli: Vanessa Mai

Sa. 28. Juli: Gregor Meyle

So. 29. Juli: Jan-Josef Liefers Band

Mo. 30. Juli: Gipsy Kings

Di. 31. Juli: Alan Parsons Live Project

Mi. 1. August: Füenf & Hr. Stumpfes...

Do. 2. August: »Pop & Poesie«

Fr. 3. August: Johannes Oerding

Sa. 4. August: Abba-Night

So. 5. August: Kloster in Flammen

Calwer Klostersommer Abba Night

Calwer Klostersommer 2018

Donnerstag, 26. Juli bis Sonntag, 5. August, jeweils 20.30 Uhr, Klosterruine St. Peter und Paul, Hirsau, www.klostersommer.de