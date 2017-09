ChanSong-Fest im Renitenz-Theater Stuttgart

× Erweitern Foto: Robert Jentzsch Medlz Foto: Robert Jentzsch | www.rjphoto.de Die Verwendung der Pressebilder ist nur mit Quellenangabe (Nennung des Fotografen) zulässig. Fehlt die Quellenangabe bzw. der Name des Fotografen, gilt die Verwendung als nicht lizensiert mit der Folge eines doppelten Vergütungsanspruchs des Fotografen sowie der Kostenfolgen aus dem Anspruch auf strafbewehrte Unterlassungserklärung.Die Verwendung der Pressebilder ist nur mit Quellenangabe (Nennung des Fotografen) zulässig. Fehlt die Quellenangabe bzw. der Name des Fotografen, gilt die Verwendung als nicht lizensiert mit der Folge eines doppelten Vergütungsanspruchs des Fotografen sowie der Kostenfolgen aus dem Anspruch auf strafbewehrte Unterlassungserklärung.

Traditionell wird im Oktober im Stuttgarter Renitenztheater eine Woche lang ganz besonders auf den guten Ton geachtet. Vom 13. bis zum 21. Oktober lockt das 16. Stuttgarter ChanSongFest«.

Zum Künstler-Line-Up gehören in diesem Jahr unter anderem mit den »Medlz« die aktuell angesagteste Damen-A-Cappella-Band Europas, Désirée Nick als Diva und das beim diesjährigen Stuttgarter Besen nominierte Mädels-Duo »Suchtpotenzial«.

Den Auftakt zum 16. Stuttgarter »ChanSongFest« machen am 13. Oktober die vier Mädels von »Medlz« mit ihrem A-Capella-Pop von Mozart bis Mercury. Das Quartett aus Dresden lädt ein zu einer unterhaltsamen Reise quer durch die nahezu komplette Musikgeschichte – außergewöhnlich, herzenswarm und tief beeindruckend. 200 Jahre Musikgeschichte in zwei Stunden sind hierbei Dank der sympathisch direkten Art von Wortführerin Sabine Kaufmann ein sehr humorvoller und kurzweiliger Trip.

Grooviger Mix von Soul bis Rock 'n' Roll

Tags darauf folgt das Gastspiel von Cynthia Nikschas. Mit einem groovigen Mix aus Blues, Folk und Soul – angereichert mit punkigen Untertönen – prangert die 28-jährige Powerfrau Verdummung, Geldgier und Leistungsdruck einer scheinbar immer gleichgültiger werdenden Gesellschaft im selben Maße an, wie sie leidenschaftlich mehr Liebe, Toleranz, Spaß und Freiheit fordert. Am 15. Oktober bringen »Tonträger« dann in ihrem Programm »Leiser Lärm« gut gelaunten Rock‘n‘Roll zusammen mit humorvollen, deutschen Texten auf die Bühne des Renitenztheaters.Während Isabel Dörfler zu einer musikalischen Reise von Berlin nach Hollywood einlädt, bringen »Mois et les Autres« den Charme Frankreichs nach Stuttgart. Die traditionellen Wurzeln des französischen Chansons kreuzt der Fünfer geschickt mit Jazz, Tango, Balkan-Musik und sogar Klängen aus dem jazzigen New Orleans. Die Musik ist dabei lebendig und die Instrumentierung vielfältig. Erstmals in Stuttgart präsentiert anschließend Maria Bill ihren Austro-Pop, ehe das »ChanSongFest« mit dem Auftritt von Désirée Nick am 20. Oktober auch schon wieder langsam auf die Zielgerade einbiegt. Dabei präsentiert »La Nick« das Programm »Die letzte lebende Diseuse – Blandine reloaded« und geht dabei in ihrer Rolle voll auf. Zwischen Glamour und Groteske quiekt, lispelt, gurrt, nölt und nörgelt eben keine wie sie. Den famosen Abschluss des Festivals bildet das Duo »Suchtpotenzial« mit dem Musik-Comedy-Programm »Eskalatiooon!« am 21. Oktober – wie immer laut, lustig und natürlich laktosefrei. Die beiden eskalationsfreudigen Vollblutmusikerinnen Julia Gámez Martín und Ariane Müller stehen schließlich bekanntermaßen für eine schwere Gesangsneurose mit chronischer Albernheit. Andrej Meinzer

16. Stuttgarter »ChanSongFest«

Fr. 13. bis Sa. 21. Oktober