connect! Open Air Tübingen: »Hier Zuckt‘s Richtig!«

Die bunten Wagenburgen bilden seit 1991 eine kleine ruhige Oase in Tübingen. Anfang September wird hier die Stille vom Ein-Tages-Open-Air connect! kurz zerissen, denn dann ist auf dem Wald-Floor Techhouse, auf dem Eulennest-Floor Country, Hip-Hop und Disco und in der Schunkelbude Electro angesagt. Emi Isomura, die zur 15-köpfigen Organisationscrew des Vereins connect! gehört, freut sich schon: »Unser Verein ist eine Sympathie-Krake, organisiert viele kulturelle und musikalische Events in der Region und lebt von den unterschiedlichen Stärken seiner Mitglieder. Jeder bringt hier sein Know-how ein und kann sich wie in einem Zirkus ausleben.«

Das Connect! Open Air wächst weiter

Zur Premiere des connect! Open Airs im vergangenen Jahr kamen fast 1.000 Besucher, 2018 wird das Festival auf drei Tage erweitert und in Schachen-Münsingen vor malerischer Alb-Kulisse stattfinden. Durch die Erfahrungen bei der Planung und der Umsetzung des connect! seien die Abläufe in diesem Jahr flüssiger und das Team noch eingespielter. »2016 konnten wir durch die Einnahmen kleine Rücklagen bilden. Der Erfolg des connect! hängt aber auch vom Wetter und dem Durst der Gäste ab. Der Vorverkauf läuft gut, es gibt nur noch wenige Tickets«, sagt »Finanzministerin« Maggie »Sirikit« Biewer. Neben den 26 Acts, von denen viele auch auf der Aftershow-Party im Tübinger Club 27 auflegen werden, hat das Festival auch viel für das Auge zu bieten. Zehn Künstler- und Dekorations-Kollektive kümmern sich liebevoll um Dekoration und Lichtinstallationen im Freien sowie im Club und einem Hochhaus an der Düsseldorfer Straße.

Viel Lob für Kreativität und Einsatz

Da die connect! ein Familienfestival ist, gibt es ein farbiges Kinderprogramm mit Theater, Workshops und Kunst. Ein Markt lädt zum Feilschen ein und auch gastronomische Genüsse kommen nicht zu kurz. »Die Wagenburgen sind der perfekte Ort für die connect!, denn hier zuckt`s richtig. Beim letzten Tanz brach in der Schunkelbude vor lauter Enthusiasmus sogar der Tanzboden durch«, schmunzelt Martin »Zathura« Springer. »Anfangs sahen die Tübinger Nachbarn und Bewohner der Wagenburg das Festival noch etwas kritisch, inzwischen akzeptieren sie es und loben uns sogar manchmal für die Kreativität«, sagt Emi und verweist auf den ehrenamtlichen Einsatz beim Auf- und Abbau. tmo

2. connect! Festival

Sa. 2. September, 11 bis 23 Uhr, Wagenburgen, Tübingen, www.connect-ev.de

connect! Aftershowparty

Sa. 2. September, 22 Uhr, Club 27, Tübingen, www.twenty-7.de

Connect! Open Air 2017 Line-Up

Abu.Id, Attitude, Audionym, Bitte Benimm Dich, Bodkov, Bondi, Chelys, Chaidive, Cubit, Detmold, Emi, Linus Pauling, M. Drysch, Mononoid, Philip Anders, Pumaroots, Ricø, Sirikit, Stoertebeker StrickStrack, Tim Loose, Tizian, Tobe Tronic & Run iniQ, Zathura