Die alten Männer rocken immer noch gewaltig: Status Quo und Uriah Heep in Stuttgart

Ein Schlem, wer Böses dabei denkt – aber besser hätte man es sich auch nicht ausdenken können: Mit Uriah Heep traf die Band, deren größter Hit „Lady in Black“ auf zwei Akkorden basiert, am 29. November in der rappelvollen Stuttgarter Porsche-Arena auf Status Quo, denen man seit mehr als vierzig Jahren hartnäckig nachsagt, lediglich drei Akkorde zu kennen. Zusammen ergaben die fünf Akkorde einen stimmigen Konzertabend, der das nostalgisch gestimmte Publikum vollauf begeisterte.

Und um mehr geht es auch nicht, wenn zwei Bands, deren Gründung in den 1960er Jahren datiert und die jeweils nur noch aus einem Gründungsmitglied bestehen, mit einem Greatest-Hit-Programm antreten – auch wenn nicht unerwähnt bleiben darf, dass beide Gruppen weiterhin Platten veröffentlichen. So hat Status Quo erst vor sechs Wochen „Aquostic II – That's The Fact“ veröffentlicht und Uriah Heeps hat mit „One Minute“ und „The Law“ sogar zwei Titel von ihrem jüngstes Album „Outsider“ aus dem Jahr 2014 im Programm.

Aber natürlich ist der Großteil der mehr als 5.000 Besucher gekommen, um die Hits zu hören. Und da liefern Uriah Heep als Einheizer und Status Quo als Headliner mehr als ordentlich ab. Insbesondere Status Quo spielen 100 Minuten wie aus einem Guss. Und was sollten Francis Rossi und Co. denn auch (ver-)ändern? Mit ihrem treibenden Boogie-Rock hat die Band seit mehr als 50 Jahren ein Alleinstellungsmerkmal, das absolut einzigartig ist. Einen Status Quo-Song hört man nach den ersten Takten aus tausenden Songs heraus – und das selbst bei Stücken, die gar nicht von Francis Rossi und Rick Parfitt geschrieben wurden, wie zum Beispiel „Rockin' All Over The World“, „The Wanderer“ oder „In The Army Now“. Apropos Rick Parfitt. Der 68-Jährige kann seit einem Herzinfarkt, den er im Juni erlitt, leider nicht mehr auftreten. Darum ist es um so erstaunlicher, dass es auch ohne das einzigartige, prägende Gitarrenspiel Parfitts gelingt, den typischen Quo-Sound in die Halle zu zaubern.

Alles in allem also ein Konzert, wie aus einem Guss und ganz sicher kein Abend nur für Nostalgiker, sondern eine Rock'n'Roll-Lehrstunde allererster Güte. Wer musikalische Innovationen erwartet, ist bei so einem Konzert natürlich komplett fehl am Platz. Denn der einzige alte Zopf, den Status Quo jemals abgeschnitten hat, ist der Pferdeschwanz, den Francis Rossi jahrzehntelang getragen hat. Und auch mit der Drei-Akkorde-Legende um Status Quo soll an dieser Stelle endlich einmal aufgeräumt werden. Denn alleine deren erster Nummer-1-Hit in England „Down Down“ besteht aus insgesamt acht unterschiedlichen Akkorden. Holger Berg