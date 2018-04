Die Schlager Open-Airs 2018

× Erweitern Andrea Berg Konzertsommer 2018 Aspach

Andrea Berg - Heimspiel:

Es ist eine Institution. Ein Termin, der bei jedem Fan fest im Kalender steht. Und nachdem auch der eigene Urlaub geplant und gelegt wird. Das Heimspiel von Andrea Berg ist rein faktisch gesehen ein Konzertwochenende mit zwei Shows der Superlative. Kommen jetzt noch die Emotionen und Gefühle dazu, dann wird daraus die Sommerparty des Jahres, ein Fest mit Freunden und Familie, ein Lebensgefühl. »Ich kann schwer in Worte fassen, was dieses Wochenende für mich bedeutet. Es ist eine große Party bei mir Zuhause«, so die gebürtige Krefelderin, die selbst kaum glauben kann, welche Dimension das Open Air inzwischen hat. Was im Jahr 2006 zwischen zwei Getränkewägen und mobilen Tribünen begann, ist heutzutage das Konzerthighlight schlechthin. Im »Wohnzimmer« von Andrea Berg sind die Gefühle spürbar, fast sogar greifbar. Als besonderes »Special« dieses Jahr wird es zum ersten Mal das BERGdorf geben. Das BERGdorf ist »ein separater Bereich auf dem Veranstaltungsgelände, an dem für jeden Besucher, egal wie alt, etwas geboten sein wird«, beschreibt Veranstaltungsleiter Thomas Deters die neueste Attraktion rund um das Konzert. Firmen aus der Region werden dort für das »gewisse Extra« sorgen und darüberhinaus mit unterschiedlichen Aktivitäten bei einem »einzigartigen und unterhaltsamen Rahmenprogramm» mitwirken, ist sich Deters sicher. Deshalb freuen er und sein Team sich besonders auf die Premiere des BERGdorfs im Rahmen des Open Air Spektakels - die Besucher dürfen auf jeden Fall gespannt sein! In diesem Jahr findet das Heimspiel am 20. und 21. Juli statt und ist bereits nahezu ausverkauft. Wer dafür keine Tickets mehr bekommt: Auch im Jahr 2019 steigt das Kult Open Air! Am 19. & 20. Juli 2019 feiert Andrea gemeinsam mit Ihren Fans die nächste Sommerparty in Aspach. Tickets gibt es unter www.andrea-berg.de/heimspiel.html

Fantasy - Sommernacht:

Fantasy wurde diverse Male mit Gold und Platin in Deutschland und Österreich ausgezeichnet, war viermal für den Echo nominiert und eroberte zweimal auf Anhieb die Spitze der offiziellen Albumcharts. Fantasy sind zum Synonym des modernen deutschen Schlagers geworden. Einer der musikalischen Höhepunkte ihrer Konzerte 2018 wird die Sommernacht unter freiem Himmel sein. Einmal mehr wird der Austragungsort die mechatronik Arena sein und die Besucher dürfen sich dabei auf eine atemberaubende Show und eine unvergessliche Abend mit Freddy und Martin freuen. Seien Sie dabei - am Samstag, den 7. Juli in Aspach! Tickets gibt es unter www.fantasymusik.de

Vanessa Mai - Supersause zu Hause:

Am 4. August 2018 gibt es sie wieder, die Supersause zu Hause von Vanessa Mai im romantischen Stiftshof in Backnang. Die Vorfreude ist bereits jetzt riesig und das nicht nur bei den Fans, sondern natürlich auch bei Vanessa Mai selbst. »Da sind die Jungs und Mädchen, mit denen ich vielleicht vor 20 Jahren auf dem Spielplatz war, die Nachbarn, Schulkollegen.« Vielleicht die erste Liebe? Jedenfalls: »Diese Supersause bei mir zuhause ist für mich ein Meilenstein in meiner Karriere.« Tickets gibt es unter www.vanessa-mai.de

× Erweitern Fantasy Schlagerkonzertsommer 2018

Die Termine im Überblick:

Andrea Berg – Heimspiel, 20. und 21. Juli 2018, 16.30 Uhr, Mechatronik Arena, Aspach www.andrea-berg.de

Fantasy – Sommernacht, 7. Juli 2018, 20.30 Uhr, Mechatronik Arena, Aspach www.fantasymusik.de

Vanessa Mai – Supersause zu Hause, 4. August 2018, 20.30 Uhr, Stiftshof, Backnang, www.vanessa-mai.de