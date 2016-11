Swing Summit: Die schönsten Weihnachtshits im Swing-Gewand

× Erweitern Swing Summit

Zur Weihnachtszeit vertreibt die Münchner Big Band Swing Summit mit ihrem festlichen Konzert »Christmas with Sinatra & fellows« den Winter-Blues und zaubert vorweihnachtliche Stimmung ins Palladium-Theater. Frank Sinatra und seine Freunde wie Liza Minelli, Bing Crosby, Sammy Davis jr. und Dean Martin stehen nicht nur für legendäre Welthits des Jazz – ihre Interpretationen der »Christmas Songs« bringen diesen ganz besonderen Glanz in die Vorweihnachtszeit. Mit großer Leidenschaft und allem Respekt vor diesen Musiklegenden bringt die 13-köpfige Truppe dieses »Christmas­ Special« mit all seiner Eleganz auf die Bühne: überraschend und kurzweilig, zugleich feierlich und besinnlich mit sorgfältig ausgewählten Stücken. Neben gewohnten Standards erklingen auch neue und überraschende Arrangements aus der Feder des musikalischen Leiters Bastian Pusch – orientiert an den Originalen, allerdings ohne sie imitieren zu wollen. Ber

Swing Summit spielt »Christmas with Sinatra & fellows«

Mo. 12. Dezember, 20 Uhr, Palladium-Theater, Stuttgart, www.swing-summit.de