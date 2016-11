DJ Bobo auf Jubiläumstour zu Gast in Stuttgart

× Erweitern Foto: Mystorial Tour DJ Bobo

DJ BoBo feiert mit seiner neuen Show »Mystorial« im kommenden Jahr sein 25-jähriges Bühnenjubiläum. Auf seiner Welttournee, die ihn neben der Schweiz und Österreich auch nach Nord- und Osteuropa sowie Südamerika führen wird, macht der sympathische Scheizer am 20. Mai in Stuttgart in der Porsche-Arena Station. DJ BoBo selbst freut sich riesig auf diese besondere Tournee und verspricht: »Zum Jubiläum haben wir uns etwas ganz besonderes überlegt.« hab

DJ BoBo – »Mystorial« 25th Anniversary Tour Sa. 20. Mai, Porsche-Arena, Stuttgart,

www.djbobo.ch