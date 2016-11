× Erweitern Dirty Down Dogs

Deutschlands Bluesrock & Soul-Aufsteiger geben Vollgas. Wann hat es das schon gegeben, daß eine Band von Beginn an für derart Furore sorgt?

Im Januar 2016 gegründet, erspielen sie sich in den ersten acht Monaten in über 30 Gigs einen Ruf als absolute Live-Abräumer und veröffentlichen nach nicht mal einem

Jahr ihr Debüt-Album: "Down Dirty Dogs - A Tribute To Vintage Trouble" erscheint am 11.11.2016 bei 7us Music Ein echtes Power-Pack. Kurz, knapp, knackig: Vier Tracks plus Bonustrack.

"Live-wired, straight-shootin, dirty-mouth'd pelvis-pushin' juke music" - ein hoch energetischer und mitreißender Sexy-Stilmix aus Rhythm & Blues, Gospel und dem Rock & Roll der 60er und 70er.

Die vier Jungs von Down Dirty Dogs spielen Rock'n'Roll in seiner ursprünglichsten Form über die Bühne - schnörkellos, energiegeladen, tanzbar. Man stelle sich vor James Brown wäre Sänger eines All-Star-Ensembles, bestehend aus den Rolling Stones, Sly & The Family

Stone und Jimi Hendrix.

So in etwa lässt sich der Sound des Quartetts Down Dirty Dogs aus Stuttgart beschreiben. Synthies und andere elektronische Spielereien braucht die Band nicht. Pur und direkt lautet ihr künstlerisches Credo!

Das musikalische Spektrum reicht von kernigem Blues über rauen Rock'n'Roll und kraftvolle Gospelmusik bis hin zu leidenschaftlichem Soul-Funk im Stile von James Brown oder Otis Redding.

Anhänger von Rockballaden kommen dabei genauso auf ihre Kosten wie partyfreudige Soul-Fans. DDD bieten dabei mehr als nur eine bloße musikalische Referenz an die amerikanische Kult Combo „Vintage Trouble“ sie hauchen deren Songs einen frischen, ur-eigenen Atem ein!