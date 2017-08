Ein Blick hinter die Kulissen – Erfolgreiche Planung und Organisation von Musikkonzerten

Nahezu fünf Millionen Bundesdeutsche sind notorische Konzertgänger, wenn den Ergebnissen einer Befragung unter knapp 24.000 befragten Personen Glauben geschenkt werden darf.

Danach stattete im letzten Jahr jeder zweite einem Musikevent zumindest gelegentlich einen Besuch ab. Mit wachsender Begeisterung suchen Musikfans Ablenkung und Zerstreuung vom Alltag und frönen ihrer Partylaune in eine der Konzerthallen, Clubs und Veranstaltungssälen zwischen Kiel und Berchtesgaden. Gingen 2012 noch 4,4 Millionen Besucher regelmäßig zu einem Musik-Event, waren es vier Jahre später bereits rund zehn Prozent mehr: 4,93 Millionen.

Und dennoch: Eine Konzertveranstaltung ist immer auch ein finanzielles Wagnis mit ungewissem Ausgang, das sowohl in einem Desaster enden, sich aber auch als äußerst lukrativ erweisen kann, wenn es richtig angegangen wird. Dabei können ein paar grundlegende Tipps zur erfolgreichen Vermarktung helfen.

Ein Berg an Arbeit

Einer Studie zufolge hat die Musikwirtschaft in der Sparte Live Music alleine im Jahr 2014 einen Gesamterlös in Höhe von rund 3,1 Milliarden Euro erwirtschaftet, mit einem Nettoüberschuss von 236 Millionen. Mehr als 32.000 Personen sind im Live-Business beschäftigt, die alle im Hinblick auf die Planung, Organisation und Durchführung von Konzertevents beschäftigt sind – die meisten darunter sozialversicherungspflichtig oder geringfügig beschäftigt.

Viele von ihnen arbeiten im Auftrag großer Konzertveranstalter und Agenturen mit Aufgaben in den Bereichen der konkreten Durchführung vor Ort betraut, während Organisation und Planung eher in den Chefetagen der Agenturen und Veranstalter vonstattengeht.

Kleinere, regionale Konzerte dagegen werden meist von Vereinen, Interessengruppen oder mehreren Musikfans im Verbund organisiert, da der Berg an Arbeit zur Organisation und Durchführung eines Live-Events selbst überschaubaren Ausmaßes immens ist und am besten auf mehrere Schultern verteilt werden sollte.

Gelungene Planung ist alles

Am Anfang steht ein Konzept. Veranstalter treibt meist eine bestimmte Motivation und eine Idee an, die sie zur Planung und Durchführung einer Musikveranstaltung veranlasst – nicht selten aus einer bestimmten Gegebenheit wie etwa einer Begegnung mit einem Künstler oder einem interessanten Gespräch heraus.

Im Zentrum der Vorüberlegungen steht dabei die Frage nach Informationen darüber, mit welchen Einnahmen und Ausgaben gerechnet werden muss.

Vorüberlegungen betreffen auch den Kreis an Mitveranstaltern oder Sponsoren, die für den Event mit ins Boot genommen werden können. So lassen sich organisatorische Aufgaben bestenfalls auf mehrere Schultern verteilen und das unternehmerische Risiko senken, wenn sich gleich mehrere Parteien finanziell an der Aufgabe beteiligen.

Werden etwa zusätzliche Vereine aus der Region, Kommunen und Gemeinden eingespannt, können nach Absprache Parallelveranstaltungen zum gleichen Termin bereits im Vorfeld vermieden werden. Sie könnten Besucherzahl und Ticketverkauf am Veranstaltungstag beeinträchtigen.

Die Werbetrommel rühren

Steht das Konzept und ist ein Trägerkreis gefunden, helfen Vorankündigungen auf den unterschiedlichsten medialen Kanälen, auf den kommenden Event bereits aufmerksam zu machen und die potentielle Fangemeinde vorab auf den Termin einzustimmen.

Etwa ein halbes bis ein Viertel Jahr vor Konzertbeginn geht es in die heiße Phase der Bewerbung des Events, abhängig von der Veranstaltungsgröße. Online-Vorankündigungen finden dabei auf der eigenen Veranstalter-Homepage, auf der Homepage der Künstler, in sozialen Netzwerken wie Facebook, Xing etc., auf diversen Online-Musikplattformen und Portalen statt und werden in der Regel mit Offline-Maßnahmen wie das Verteilen von Flyern und Anzeigenschaltungen in der lokalen Presse flankiert, beziehungsweise abschließend ergänzt und verstärkt.

Sind in dem Zusammenhang sogar Kooperationen mit Sponsoring-Partnern gefunden, können diese etwa kostenlos Werbeflächen in Szenemagazinen und Webseiten zur Verfügung stellen, und im Gegenzug ein entsprechendes Sponsoring-Paket vom Veranstalter erhalten. Partner können auch Musikkneipen sein, welche die Bewirtung vor Ort übernehmen können.

Auch Sponsoren, die für das Zielpublikum als Werbeempfänger eventuell interessant sind, können gemeinsam durch ihre Zuwendungen einen Teil der Veranstaltungskosten decken. Im Gegenzug werden ihnen Sponsoringpakete zu unterschiedlichen Preisen angeboten, wie etwa Logodrucke auf Plakate und Flyer, Onlinewerbung, Banner oder Aufsteller an Außenfassaden, Zäunen oder Gerüsten.

Wichtig in dem Zusammenhang ist, dass das Konzert- beziehungsweise Veranstaltungsmotiv oder Logo so großformatig, prägnant und mit so hohem Wiedererkennungswert gestaltet sein muss, dass es selbst aus einiger Entfernung gut sichtbar sein muss und Passanten ins Auge fällt. Hierbei gilt es Kriterien wie Textelemente, Größe, Gestaltung und Farbkontraste zu berücksichtigen. Für eine langlebige und stabile Lebensdauer sollte man auf flexible Spanngummis und luftdurchlässiges Material zurückgreifen. Denn Plakatwerbung muss ihrem Namen gerecht werden und daher besonders plakativ sein. In gekonnter Weise trägt sie maßgeblich zur gelungenen Außendarstellung des Künstlers bei und ist ein wesentliches und oft genutztes Werbemittel.

Und oft stellen die Künstler und Bands selbst umfangreiches Werbematerial, Flyer und Plakate zur Verfügung. Eine andere Säule neben Online- und Offline-Werbung sind mediale Werbespots in örtlichen und regionalen Radio- und Fernsehstationen, die auf die kommende Veranstaltung hinweisen.

Die Preisgestaltung

Um die Kosten zu decken ist in aller Regel ein Eintrittspreis (Ticket) notwendig. Dieser sollte sich einerseits an einem marktüblichen, realistischen Preisniveau bewegen, um nicht nach oben oder unten aus dem Rahmen zu fallen. Hier ist eine genaue Marktbeobachtung wichtig, um potentielle Zuschauer nicht abzuschrecken oder finanziell zu überfordern. Auch können Erfahrungswerte über die in der jeweiligen Stadt oder Gemeinde üblichen Ticketpreise wertvolle Anhaltspunkte darüber bieten, was geht und was nicht.

In dem Zusammenhang ist ein Vorverkauf sinnvoll, um Besuchern einen günstigere-Preisvariante anbieten zu können, sich vorab darüber einen Eindruck verschaffen zu können, wie stark das Konzert ankommen und angenommen werden wird, sich in Kombination mit dem ortsüblichen Ticket-Preisniveau vorab ausrechnen zu können, wie viele Gäste kommen müssen, um einen Break-Even zu erreichen. Dazu können auch Geschäfte oder Büros, bisweilen auch regionale Vorverkaufsstellen mit eingespannt werden, die den Kartenvorverkauf übernehmen.

Entscheidend bei der Preisgestaltung muss immer sein, dass folgende Einnahmen zu der Deckung der Kosten beitragen müssen: Zuwendungen von Partnern und Sponsoren, den Ticketverkauf und den Verkauf von Getränken und Essen vor Ort.

Line Up und Künstlergagen

Zu einer rundum gelungenen Veranstaltung gehören neben ausreichendem Personal zur Bewirtung von Gästen und Künstlern, zur Kassenführung, für die Garderobe, zur Durchführung von Werbemaßnahmen wie Plakattierer und eventuell zur Hallentechnik und Beschallung letztlich die Künstler selbst.

Sie zu einem Engagement zu verpflichten und in einem Line Up zusammenzustellen, sollte am Anfang aller Personalien stehen, denn in der Regel sind angesagte Musiker über Monate hinaus ausgebucht. Je bekannter ein Künstler ist, desto tendenziell größer ist der Personalapparat und die Zahl der Entscheider um ihn herum in Gestalt einer Künstleragentur oder einem eigenen Management. Daher sollte eine gute Vorbereitung mit großem Zeitvorlauf, etwa spätestens einem Jahr vor dem Konzerttag mit der Konzertplanung und Künstlerbuchung begonnen werden.

Im Zuge einer Verpflichtung fallen eine Reihe von Fragen an, deren Beantwortung genügend zeitlichen Vorlauf auch dringend benötigt. So ist unter anderem etwa vorab zu klären, ob die Künstler für das Konzert und den Kartenverkauf Vorkasse leisten, Anfahrtskosten selbst übernehmen oder erstattet bekommen sollen, Übernachtungsmöglichkeiten benötigen und wer dafür aufkommt, den kompletten Erlös aus dem Ticketverkauf erhalten, sich selbst um Tontechnik und Beschallung kümmern und für den Event bei der GEMA angemeldet werden sollen, beziehungsweise müssen.

Um notwendiges Hilfspersonal anzuheuern, sollte nach einer Verpflichtung der Acts der Veranstaltungstermin in den Gemeinden und Organisationen der Region kommuniziert werden.

Merchandising – rundum Fanartikel

Angebot und Verkauf von Fanartikeln rund um den Act übernehmen in kleinerem Rahmen die Künstler selbst, etwa indem vor Ort ein kleiner Verkaufsstand organisiert und eingerichtet wird, an dem die neuesten CDs, Poster, T-Shirts mit Band-Logo, bedruckte Henkelbecher, Taschen und vieles andere mehr verkauft werden.

Je nach individueller Absprache stehen den Musikern die Einnahmen aus dem Verkauf entweder in voller Höhe oder zu einem gewissen Prozentsatz zu, wenn der Hallenbetreiber einen finanziellen Miet-Ausgleich für den Standplatz für sich beansprucht.

In der Regel stellen die Künstler selbst jemand aus ihren eigenen Reihen – Verwandte, Freunde, Partner etc – für den Merchandising-Stand ab. Bei größeren Events und international bekannten Künstlern übernehmen eigens beauftragte Marketing-Unternehmen und -agenturen den Vertrieb. Im Auftrag der Künstler übernehmen diese auch Erstellung, Verwaltung eines Fanartikel-Shops im Netz und die Kaufabwicklung.