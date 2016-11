Ein Konzert wie eine Naturgewalt: Meshuggah zu Gast im LKA

× 1 von 29 Erweitern Marco Franzese × 2 von 29 Erweitern Marco Franzese × 3 von 29 Erweitern Marco Franzese × 4 von 29 Erweitern Marco Franzese × 5 von 29 Erweitern Marco Franzese × 6 von 29 Erweitern Marco Franzese × 7 von 29 Erweitern Marco Franzese × 8 von 29 Erweitern Marco Franzese × 9 von 29 Erweitern Marco Franzese × 10 von 29 Erweitern Marco Franzese × 11 von 29 Erweitern Marco Franzese × 12 von 29 Erweitern Marco Franzese × 13 von 29 Erweitern Marco Franzese × 14 von 29 Erweitern Marco Franzese × 15 von 29 Erweitern Marco Franzese × 16 von 29 Erweitern Marco Franzese × 17 von 29 Erweitern Marco Franzese × 18 von 29 Erweitern Marco Franzese × 19 von 29 Erweitern Marco Franzese × 20 von 29 Erweitern Marco Franzese × 21 von 29 Erweitern Marco Franzese × 22 von 29 Erweitern Marco Franzese × 23 von 29 Erweitern Marco Franzese × 24 von 29 Erweitern Marco Franzese × 25 von 29 Erweitern Marco Franzese × 26 von 29 Erweitern Marco Franzese × 27 von 29 Erweitern Marco Franzese × 28 von 29 Erweitern Marco Franzese × 29 von 29 Erweitern Marco Franzese Prev Next

Das Jahr 2016 war lang. Und wie das so üblich ist, ist man gegen Ende des Jahres geneigt, seine persönlichen Rankings aufzustellen. Wer hat wann und wie performt. Und doch wäre dies fast ein voreiliger Schuss gewesen. Fast wäre der Abend des 26. Novembers im LKA und das Gastspiel Meshuggahs unerwähnt geblieben. Zum Glück nur fast...

Ein Alleinstellungsmerkmal ist in der heutigen Musikwelt ebenso selten, wie in Fell gepackte Eskimos am Mittelmeer. Hat eine Band oder ein Künstler einen eigenen Weg gefunden, um Erfolg zu haben, werden sie so schnell kopiert und imitiert, wie der HSV sich Jahr für Jahr im Abstiegskampf befindet. Doch dann gibt es diese Beispiele, die sich einen eigenen Platz erspielt haben, für viele als Vorbilder gelten, viele Nachahmer haben und die sich dennoch sicher sein können, dass so schnell niemand an sie herankommen wird. Eine dieser Bands ist Meshuggah.

Wie sonst kaum jemand im gesamten Musikzirkus schaffen es die Schweden, Musikgenre zusammenzubringen, die auf den ersten Blick nicht zusammen gehören. Jazz und Metal. Die Improvisationskunst des Jazz trifft bei den Männern aus dem Norden Europas auf die Brachialität des Metal. Rhythmus trifft Melodie, das Unerwartete geht Hand in Hand mit Altbewährtem. Diese Mixtur ist einzigartig. Ebenso wie - ja, das möchte man wirklich gerne glauben - ihr Gastspiel am 26. November im Stuttgarter LKA Longhorn. Denn dieses war buchstäblich eine Wucht und wird lange in Erinnerung bleiben.

Es verklang kein Riff, kein Trommelschlag, keine Strophe, da war den Anwesenden bereits klar, dass ein Sturm dabei ist, aufzuziehen. Man stand im nahezu ausverkauftem Club und irgendwie schwebte da dieses Besondere in der Luft. Es ist schwer in Worte zu fassen. Aber noch bevor das metallische Gewitter über das Publikum hereinbrach, noch bevor die Band die Bühne betrat, durchzuckte ein Kribbeln die Menge. Die Energie war greif- und spürbar. Man hätte die Funken fliegen sehen können. Als hätte man zwei offene Starkstromkabel gegenüber gelegt und diese mit Energie gespeist. Das Publikum war vom ersten Augenblick elektrisiert, und das sollte sich an diesem Abend nicht mehr ändern. War das von Anfang an die Vorfreude? Wusste man, was da kommen würde? War das Vertrauen in diese Musiker so groß, dass gar nichts hätte schiefgehen können? Es war eine Mischung aus allem.

Kaum prügelten die Drums wie Donnerschläge in die Magengegend, kaum durchwühlte der Bass das Innerste des Organismus, kaum bliesen die Gitarren die Gehörgänge ordentlich durch, war man Gefangener in einem musikalischen Käfig, aus dem es kaum ein Entrinnen gab. Kaum einer traute sich, diesem zu entkommen. Es war, als würde man einen V8-Motor auf der Nordschleife bis an seine Leistungsgrenze bringen.

Meshuggah beschleunigten und bremsten, sie jagten an diesem Abend durch enge Haarnadelkurven, meisterten jede Schikane und verloren zu keiner Sekunde ihren festen Halt auf dem Asphalt. Erschreckend. Meisterhaft. Garniert haben die Schweden ihren wilden Ritt mit einer beeindruckenden Lichtshow, die trotz ihrer Opulenz nur einen Zweck hatte: die Musik und nicht die Bühnenshow - und schon gar nicht die Band - in den Vordergrund zu schieben. Gefühlt sieben Sekunden lang könnte man während der gesamten knapp zweistündigen Show das Gesicht der Musiker erkennen. Den Rest der Zeit verschmolzen sie mit dem Licht, mit dem Schatten, mit der Musik und ließen nur diese sprechen. Das war eine Sprache, die eindeutiger nicht hätte sein können. Genau so sagt man: "In diesem Rennen überholt uns so schnell niemand!“, ohne dies jemals so sagen zu wollen. Dafür wissen die Mannen um Jens Kidman zu gut, was sie können. Das müssen sie niemandem auf die Nase binden. Das kriegt jeder auch so mit. So funktioniert Attitüde, so funktioniert Musik, so funktioniert eine Naturgewalt. Und so funktioniert eines der besten Konzerte, die Stuttgart im Jahr 2016 gesehen hat! Alexander Steinle