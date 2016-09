Erste Bands für die Kreissparkasse Ludwigsburg Musicopen 2017 bestätigt

× 1 von 3 Erweitern Dieter Thomas Kuhn × 2 von 3 Erweitern LaBrassbanda × 3 von 3 Erweitern Die Nacht der Musicals Prev Next

So früh wie nie zuvor können die Veranstalter der Kreissparkasse Ludwigsburg Musicopen die ersten Künstler für das kommende Jahr vorstellen. Darunter sind einige alte Bekannte.

Kreissparkasse, Schlossverwaltung und auch die Eventstifter sind mit dem Ergebnis der letztjährigen Musicopen mehr als zufrieden und wollen die mittlerweile 7. Ausgabe der erfolgreichen Open-Air-Konzertreihe ähnlich gut fortführen wie im vergangen Jahr. Dafür konnten so früh wie nie zuvor die ersten Künstler bestätigt werden. Auch 2017 soll für jeden Geschmack und jede Altersstufe etwas dabei sein.

Am 29. Juli wird der Schlosshof wieder ein Meer aus Sonnenblumen und guter Laune. Denn der Tübinger Schlagerbarde Dieter Thomas Kuhn kommt zum zweiten Mal nach 2016 zu den Musicopen. Kuhn war von der hervorragenden Stimmung der Veranstaltung dermaßen begeistert, dass er noch vor seinem Auftritt 2016 für 2017 zusagte.

Am 4. August kehren mit LaBrasBanda ebenfalls bekannte Gesichter in die Barockstadt zurück. Die Blechkapelle feiert 2017 nicht nur ihr 10tes Bandjubiläum, in Ludwigsburg werden die Bayern ein regelrechtes Brassfestival abziehen. Mit von der Partie sind die Bayern Django S, die Grüne Welle aus Stuttgart und ein noch geheimer Co-Headliner, der am 9. Dezember bekanntgegeben wird.

Noch vor Dieter Thomas Kuhn spielen am 28. Juli Silbermond auf der Bühne vor der eindrucksvollen Kulisse des Barockschlosses ihr einziges Konzert in Baden-Württemberg in diesem Jahr. Die Bautzener werden von zwei weiteren Bans supportet, die aber auch noch nicht verraten werden.

Auch die Musical-Fans kommen 2017 auf ihre Kosten. Die Nacht der Musicals, die ein Potpourri aus Klassikern und aktuellen Hits des Genres auf die Bühne bringt, macht Station bei den Musicopen. Die Buchung steht fest, nur einen fixen Termin für die Show gibt es noch nicht.

Doch mit diesen Bands ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Sechs Festivaltage sind für 2017 insgesamt anvisiert. Der eine oder andere Knaller wird also noch kommen. Laut den Eventstiftern sind weitere Bands bereits gebucht, welche, wollten die Macher aber noch nicht verraten. "Wir haben noch ein paar Sachen in Petto", verspricht Daniel Niedrich von den Eventstiftern breit grinsend.