TV-Aufzeichnung von „vollWert“ in Backnang-Waldrems

„Klappe, VollWert, die erste“! Für gleich zwei Fernseh-Produktionen hat die Firma Feuerland Kögel in Backnang-Waldrems am Dienstag nachmittag eine passende Interview-Kulisse geboten: Zwei Ausgaben der Talk- und Musiksendung „vollWert“, seit mehr als zehn Jahren erfolgreich über die Sender bw-Family und Bibel TV zu sehen, wurden in deren Showroom gedreht. Inhaber Hans-Jürgen Kögel, in jungen Jahren selbst als Fan der Punkband NoRMAhl aktiv, will damit konkret junge Künstler unterstützen.

Moderator Dan Peter, seines Zeichens Referatsleiter im Oberkirchenrat der evangelischen Landeskirche und zudem Radiopfarrer des SWR, interviewte dafür Jazz-Sängerin Lilianna Wysocki aus Hamburg und jungen Singer-Songwriter Alex Breidt aus Saarbrücken. Zudem spielten beide Künstler auch Live- und unplugged jeweils zwei Songs. Alex Breidt performte seine brandneue und nach vorne gehende Single „Unterwegs“, während Lilianna Wysockis warme Mezzosopranstimme die Songs „Wishes Out to Sea“ und „How Long“ eher angejazzt sanft durch den Raum trug. Begleiten ließ sie sich von dem klassischen Gitarristen Henry Hardt. Alle Song-Beiträge werden auf den ausgestrahlten Sendungen zu sehen sein.

In „vollWert – kreative Köpfe aus Musik und Kultur“ widmet der erfahrene Öffentlichkeitsarbeiter Dan Peter jedem seiner Gäste – ob arrivierte Musiker wie Patricia Kelly, Mungo Jerry oder Gotthilf Fischer aber auch ambitionierte Newcomer wie Madeline Willers oder Fabian Bruck – knapp zwanzig Minuten reine Gesprächszeit, die von Musikvideos und Live-Darbietungen der Künstler begleitet werden. Auf diese Weise wird der Künstler in seinem Werdegang und seiner Persönlichkeit für den Zuschauer greifbar, bei einer zugleich gelassenen als auch fokussierten Gesprächsführung. Seit gut zehn Jahren zeichnet sich Dan Peter für die Sendung verantwortlich, die sowohl eine Plattform für aufstrebende neue Acts als auch ein interessantes Magazin für neugierige Musikentdecker darstellt.

„Vollwert – kreativ" Ausstahlungstermine auf bw family tv:

Alex Breidt: Dienstag, 13. Juni ( 17.30) und Samstag 17. Juni (19.30)

Liliana Wysocky EDiensatg 20.Juni und Samstag, 24.Juni ( 19.30 Uhr)