Große Gutscheinaktion für Musikschulen

Ein großes Anliegen der Kulturstiftung Hohenlohe ist es, nicht nur den Nachwuchs auf der Bühne zu fördern, sondern auch den im Publikum.

In der vergangenen Woche wurden über die Geschäftsstelle über 450 Gutscheine an städtische und private Musikschulen sowie an ausgewählte Schulen mit musischem Schwerpunkt und andere Initiativen der Jugendmusikausbildung im Veranstaltungsgebiet der Kulturstiftung Hohenlohe ausgesendet. Diese Aktion wird durch die freundliche Förderung der Albert-Berner-Stiftung ermöglicht und findet bereits seit vielen Jahren statt. Allerdings nicht in diesem Ausmaß: Der Verteilerkreis wurde dieses Jahr mehr als verdoppelt und Musikschulen bis Niederstetten, Neuenstadt am Kocher, Möckmühl, Bad Mergentheim, Schwäbisch Hall und Crailsheim wurden bedacht. Schwerpunkt des Gebiets liegt nach wie vor auf Öhringen und Künzelsau. Ebenfalls neu ist, dass drei verschiedene Gutscheine versendet wurden. Neben der Auswahl an Konzerten des Hohenloher Kultursommers gibt es dieses Mal auch Gutscheine für das Bandfestival UpBeat Hohenlohe, bei dem regionale Schülerbands mit einbezogen sind, sowie für den Festabend der Kulturstiftung Hohenlohe. Dieser findet am 15. April 2018 um 17 Uhr in der Kultura in Öhringen statt. Zu Gast ist das Landesjugendorchester Baden-Württemberg, in dem bis zu 80 Musikerinnen und Musiker zwischen 13 und 20 Jahren aus dem Land zusammen musizieren. Gerade wenn man ein Instrument lernt, ist das Erlebnis eines großen Orchesterklangs, der aus jeder einzelnen Stimme entsteht, ein besonderes Ereignis.

Wie funktioniert’s?!

Die Gutscheine, zusammen mit den jeweiligen Festivalbroschüren, erhalten die Musikschulen bzw. die Ausbildungsleiter der sonstigen Initiativen per Post. Sie können die jeweiligen Gutscheine je nach musikalischer Interessenslage oder Instrument entsprechenden Schülerinnen und Schülern überreichen. Diese tragen dann ihre Wunschveranstaltung ein und lösen den Gutschein über die Geschäftsstelle der Kulturstiftung Hohenlohe ein. Begleitpersonen erhalten dazu Karten zum ermäßigten Preis oder zum speziellen Sonderpreis.

Die Albert-Berner-Stiftung und die Kulturstiftung Hohenlohe freuen sich über einen regen Rücklauf der Gutscheine.

Karten und weitere Informationen gibt es bei der Geschäftsstelle in Künzelsau, Tel 07940/18-348, ggf. an der Abendkasse oder auch im Internet: Platzgenau buchen unter ►www.hohenloher-kultursommer.de