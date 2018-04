Haudegen auf Zusatz-Tour

Hagen Stoll Blut, Schweiß und Tränen

Eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Rockbands dieser Zeit, Haudegen, gibt sich auf einer Zusatztournee die Ehre. Das Motto der Band um Musiker und Buchautor Hagen Stoll und Sven Gillert, das zugleich der Titel des neuen Dreifach-Albums ist, ist ebenso plakativ wie autobiografisch: „Blut, Schweiß und Tränen“! Am 15. März ist Tourauftakt in Hameln. Aufgrund der großen Nachfrage wurde die Tour verlängert.

„Blut, Schweiß und Tränen“ sind von Anfang an stetige Begleiter der Band.

Als Mitglied einer bekannten Graffiti-Crew erlebte Hagen Stoll Ende der 80er die Wende in Berlin-Marzahn. In den kommenden Jahren schloss er sich der Rap- und Hip Hop-Szene an und tourte unter anderem mit Joy Denalane durch Deutschland und tat sich ab 2006 als Produzent für das Label Aggro Berlin hervor. Seit 2010 verschreibt er sich der Rockmusik und seiner Band HAUDEGEN. Seine ostdeutsche Herkunft thematisiert er in vielen seiner Songs – bereits mit sechs Jahren trat er einem Leistungssportverein bei und wurde als 15-Jähriger Tischtennismeister seiner Altersklasse.

Bandkollege Sven Gillert kennt ihn bereits aus Jugendzeiten und aus deren gemeinsamer früherer Tätigkeit als Türsteher. Unter dem Künstlernamen Tyron Berlin trat der ebenfalls in Berlin-Marzahn aufgewachsene Gillert einige Jahre als Rapper auf, bevor er sich mit Haudegen ebenfalls der Rockmusik verschrieb. Gillert wuchs Marzahn-typisch in einem Plattenbau auf. Stoll lernte er als Jugendlicher beim Floßfahren auf einem Baggersee kennen.

Vor etwa einem Jahr haben sich HAUDEGEN vom Major-Label getrennt und veröffentlichen mit „Blut, Schweiß und Tränen“ ihr erstes Album in Eigenregie auf ihrem gleichnamigen Label „Blut, Schweiß und Tränen“. Mit ihrem eigenen Label haben sich die beiden auch davon gelöst, sich auf eine Stilrichtung festlegen zu müssen. „Ein Major-Label hätte uns dieses Album nie machen lassen. Aber jetzt sind wir zum Glück unabhängig davon und können zeigen, wie wir wirklich sind.“ So erscheint das Werk auch gleich in Form einer Dreifach-CD. „Wir manifestieren mit den drei Alben, wofür ein HAUDEGEN steht. Der HAUDEGEN-Kosmos beinhaltet es laut zu sein, berührend zu sein und herzlich zu sein.“

Die bevorstehende Zusatz-Termine versprechen daher, authentisch und abwechslungsreich zu werden. Ganz so wie es die Typen hinter HAUDEGEN auch sind.

„Ein HAUDEGEN ist einfach ein Typ, den du kennenlernen musst“, so die Musiker über ihren Namen. „Und eine Seite zu kennen, reicht einfach nicht aus. Deswegen auch die Dreifach-Platte. Wir wollen über Blut reden, über Schweiß reden, über Tränen reden. Diese drei Worte haben unser Leben geprägt.“

Die „BST 2k18 - Tour“ kommt am 07.04.18 nach Bruchsal in die Rockfabrik und am 20.04.18 nach Crailsheim in den Hangar. Alle Infos beim Verantalter.