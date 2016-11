Immer eine gute Geschenk-Idee!

× Erweitern Stadthalle Reutlingen

Alle Jahre wieder... naht das Fest der Feste. Ob Weihnachten besinnlich oder besonders gefeiert wird, bleibt der persönlichen Vorliebe überlassen. Wer jedoch nach einer Geschenkidee sucht, die mit Sicherheit für Freude sorgt und dazu noch nachhaltig ist, sollte an Karten für besondere Erlebnisse denken! Nach den Feiertagen bieten sich zahlreiche Veranstaltungshighlights als perfektes Weihnachtsgeschenk an. So können sich Freunde großer Stimmen und bekannter Melodien am ersten Weihnachtsfeiertag auf »The 12 Tenors« freuen. Der »Soweto Gospel Choir« bringt am 27. Dezember den Rhythmus und das Lebensgefühl Südafrikas in die Stadthalle Reutlingen. Mit »Das Phantom der Oper« kann man am 28. Dezember eines der erfolgreichsten Tournee-Musicals in Europa mit Weltstar Deborah Sasson und Axel Olzinger in den Hauptrollen erleben. Eine Symbiose aus Eistanz und atemberaubender Zirkusartistik verspricht der »Russian Circus on Ice« am 29. Dezember. Und einen runden Jahresausklang verspricht die Silvestergala mit der Württembergischen Philharmonie Reutlingen.

Komplett CO2-neutrale Veranstaltungen

Ob Kabarett, Comedy, Konzert oder Kultur: Das attraktive und abwechslungsreiche Programmangebot der Stadthalle Reutlingen bietet für jeden Geschmack das Richtige. Mit doppeltem Nutzen: So beschenkt man nicht nur sich selbst und die Lieben mit unvergesslichen Momenten sondern schont auch gleichzeitig die Umwelt mit einer komplett CO2-neutralen Veranstaltung in der Stadthalle Reutlingen. Überhaupt ist Nachhaltigkeit das Thema in der Stadthalle Reutlingen: Ob Weihnachtsgans oder Lebkuchenmann – die regionalen und saisonalen Speisen und Getränke stammen immer aus einer nachhaltigen Lieferkette. Die meisten Veranstaltungstickets sind gleichzeitig ein naldo-Fahrausweis. Gäste können die kostenfreie E-Tankstelle nutzen, die mit Echazstrom betrieben wird. Es wird vorwiegend auf lokale und regionale Dienstleister gesetzt. Für Baumbeleuchtung, Lightshows und stimmungsvolle Weihnachtslichter wird nur Strom aus 100 Prozent erneuerbaren Energien verwendet. Und die Kombination aus moderner Glasfasertechnik mit einer Bandbreite von bis zu 10GBit/s ermöglicht nicht nur an den Festtagen ein schnelles Surfen über das kostenfreie WLAN im gesamten Haus. Ber

Stadthalle Reutlingen Manfred-Oechsle-Platz 1, 72764 Reutlingen,

www.stadthalle-reutlingen.de/veranstaltungen