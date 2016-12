Indie-Leckerbissen im franz.K

× Erweitern Foto: Patrick Morarescu The Notwist

Konzerte von Bands, die jenseits des Massengeschmacks angesiedelt sind, gehören zum franz.K, wie die Marienkirche zu Reutlingen. Mit der Indi(e)stinction-Reihe holt das soziokulturelle Zentrum seit vielen Jahren ausgesuchte Bands jenseits des Mainstreams in die Achalmstadt. Seit vergangenem Jahr hat die Reihe sogar ihr eigenes Indi(e)stinction-Festival. Das geht 2017 mit großartigem Line-Up in die zweite Runde.

Wegen des großen Erfolges der Premierenveranstaltung im vergangenen Jahr hat das franz.K auch in diesem Jahr wieder keine Kosten und Mühen gescheut, um eine zweite Ausgabe des Indi(e)stinction-Festivals auf die Beine zu stellen. Auch für die zweite Auflage des Festivals hat das franz.K-Team ein aufregendes Line-Up zusammengestellt. Legenden, alte Bekannte und der heiße Scheiß von heute, Bands von ganz weit her und aus der Region, Hiphop, Elektronik und Rock – die Bandbreite beim Indi(e)stinction-Festival garantiert beste Unterhaltung und ermöglicht zwischen dem 10. Februar und dem 18. März den einen oder anderen Blick über den musikalischen Tellerrand.

Newcomer, experimentelles und Legenden

Das Indi(e)stinction-Festival 2017 startet mit einer Band aus der Region, die sich aus dem Stand heraus schon ordentlich Meriten gesammelt hat: Lucie M. und das Tribunal des Escargots rocken am 10. Februar in einer fulminanten Live-Theater-Rock-Songwriter-Folk-Show mit Blaswerk, Banjo, E-Gitarre und Glockenspiel. Auch die zweite Festival-Band, Movits! aus Schweden, lässt sich nicht so ohne weiteres in eine Schublade packen. Mit ihrem »Äppelknyckarjazz« (»Apfelklaujazz«), einem extrem tanzbaren Hiphop-Swing-Sound-Gemisch, eroberten Sie von Skandinavien aus die Welt (12. Februar). Nach Tortoise im vergangenen Jahr, ist am 18. Februar mit The Notwist wieder eine echte Indie-Legende am Start. Die erste Festivalhälfte beschließt am 24. das Hamburger Performance-Kollektiv HGich.T mit ihrer Mixtur aus Wahnsinn, Unberechenbarkeit und oft unorthodoxen deutschen Texten.

Angesagte Bands in der zweiten festivalhälfte

Im März geht es dann mit Käptn Peng & die Tentakel von Delphi und intelligentem deutschem Rap weiter. Am 10. März hat eine der herausragendsten Bands des Landes beinahe ein Heimspiel: das Post-Punk/Noise-Rock-Trio Die Nerven aus Esslingen. Mit schnörkellosem Rocksound wissen am 17. März Who Killed Bruce Lee Aus Beirut zu überzeugen, bevor das Indi(e)stinction-Festival am 18. März mit einem alten Bekannten zu Ende geht: mit den Allgäuer Radaubrüdern Rainer von Vielen.

Indi(e)stinction-festival 2017

Fr. 10. Februar, 20 Uhr Lucy M. und das Tribunal des Escargots

So. 12. Februar, 20 Uhr Movits!

Sa. 18. Februar, 20 Uhr The Notwist

Fr. 24. Februar, 21 Uhr HGich.T

Fr. 3. März, 20 Uhr Käptn Peng und die Tentakel von Delphi

Fr. 10. März, 20 Uhr Die Nerven

Fr. 17. März, 20.30 Uhr Who Killed Bruce Lee

Sa. 18. März, 20 Uhr Rainer von Vielen

Indi(e)stinctionfestival 2017 Fr. 10. Februar bis Sa. 18. März, franz.K,. Reutlingen, www.franzk.net