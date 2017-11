Itchy: Punk-Rocker mit Struktur

× Erweitern Foto: Antje Behr Itchy

Die zwischen Stuttgart und Eislingen beheimateten alten Schulfreunde und Gründungsmitglieder Dani Panzer und Sibbi plus Schlagzeuger Max bescheren dann ihre Fans mit Band-Klassikern und Songs ihres aktuellen Albums »All We Know«.

Ein Interview-Termin montagmorgens - noch deutlich vor zwölf Uhr ... egal ... als echter Punk-Rocker verabredet man sich natürlich trotzdem in der Kneipe. Und so trifft MORITZ in der »Sutsche« auf Itchy-Sänger, Bassist und Gitarrist Dani Panzer – allerdings nur bei Kaffee und heißer Schokolade. Gerstensaft und Hochprozentiges bleiben außen vor. »Wir sind zwar schon Punk-Rocker aber wird sind halt auch Schwaben«, bekennt Dani Panzer augenzwinkernd. »Bei uns läuft schon alles recht strukturiert ab. Wenn wir sagen, wir haben um 14 Uhr Probe, dann sind auch alle drei pünktlich da!« Vor dem Vergnügen kommt eben auch für Punk-Rocker zuerst die Arbeit. Als Musiker heißt das: bevor es auf Tour und in die Clubs zum Feiern geht, erstmal ab in den Proberaum und fleißig in die Saiten hauen.

»Wir proben gerade regelmäßig und stellen die Setliste zusammen – das heißt alte Songs, die wir schon lange nicht mehr gespielt haben, wieder einzuproben und überlegen, wie wir die neuen Songs integrieren können. Bei mittlerweile sieben Alben ist das gar nicht so einfach. Wir haben da eine Monster-Auswahl – da wird im Proberaum mitunter wild diskutiert.« »Im Proberaum wird mitunter wild diskutiert«Für einige Diskussionen sorgte zuletzt auch die Umbenennung der Band. Nach über 15 Jahren trennte sich das Trio von dem Zusatz Poopzkid und firmiert seit diesem Sommer nur noch als Itchy.

»Der Name war zwar besonders – aber eben auch besonders dämlich!« Ein gewagter Schritt mit langer Vorlaufzeit – schließlich zieht ein Namenswechsel so einiges nach sich: »Die Überlegung, den Namen zu ändern oder zu kürzen gab es tatsächlich schon sehr lange aber wir haben uns sehr lange nicht getraut, weil wir eben wussten, wir haben uns mit dem Namen etwas aufgebaut. Unsere Fans kennen uns unter dem Namen und tragen beispielsweise T-Shirts mit dem Namen ja auch mit Stolz. Wir wussten auch, dass es ein großer Aufwand organisatorisch wird, alles zu ändern – alleine die ganzen Social-Media-Kanäle. Aber am Ende hat sich der Aufwand gelohnt!«

Mit 16 Bandjahren auf dem Buckel und knapp 1000 gespielten Konzerten sind Itchy dem Kids-Alter sichtlich entwachsen. Dennoch blickt Dani Panzer alles andere als missmutig in die Zukunft: »Wir waren im Sommer mit Bad Religion auf Tour. Alte Punk-Legenden und echte Rock-Opas – aber eben auch Jugendhelden von uns. Wenn man denen heute auf der Bühe zuschaut, dann ist das für mich völlig cool so als Punk-Band würdevoll zu altern. So kann ich mir das tatsächlich auch für uns vorstellen – da ist noch lange kein Ende in Sicht!«

Andrej Meinzer

Itchy

Donnerstag, 23. Dezember, 20 Uhr, LKA Longhorn, Stuttgart

www.musiccircus.de