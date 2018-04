× Erweitern Jazz im Olymp Barrelhouse Jazz Band

Bei »Jazz im Olymp« geben sich traditionell hochkarätige nationale und internationale Musiker und Bands alljährlich am Fronleichnamsfeiertag sowie am Vorabend ein musikalisches Stelldichein auf dem Olymp-Firmenareal. Mit dem Festival hat sich inzwischen nicht nur ein weiterer kultureller Höhepunkt für die Stadt Bietigheim-Bissingen etabliert. Gleichzeitig wurde auch ein karitativer Zweck für bedürftige Menschen auf der ganzen Welt geschaffen. Die kompletten Einnahmen aus den Eintrittsgeldern und dem Losverkauf sowie Spenden werden direkt und ohne Abzug der Olymp-Bezner-Stiftung zugeführt. Durch sie werden Kinder und Jugendliche zum Zwecke deren Erziehung, deren Gesundheit und deren Bildung weltweit gefördert.

Für ein musikalisches Highlight im Programm des diesjährigen Festivals sorgt unter anderem die »Barrelhouse Jazz Band«. Der legendäre Konzertveranstalter Fritz Rau sagte einst über die Band: »Die Barrelhouse Jazz Band ist Deutschlands älteste und wertvollste Jazzband und sie hat Jazz-Geschichte geschrieben. Sie hat die Brücke geschlagen zwischen der Tradition und Pflege des frühen Jazz in New Orleans und seiner heutigen Bedeutung als lebendige Musik im Spiegel unserer Zeit – fern von bierseliger Dixieland-Nostalgie«. Das Repertoire der sieben Musiker reicht dabei von den Werken der großen Meister des »schwarzen« Jazz aus den 20er bis 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. An ihre Seite gesellt sich in Bietigheim ein ganz spezieller Gast. Karl Friedrich von Hohenzollern greift unter seinem Musiker-Alias »Charly« zum Saxophon und begleitet am ersten Abend die Barrelhouse Jazz Band sowie tags darauf die »Olymp Allstars 2018«, unterstützt von Gunhild Carling und Gustl Mayer. Für weitere musikalische Highlihgts sorgen das »Acustic Trio« Joachim Kunz sowie das Frieder Berlin Trio, die Swingin‘ Fireballs, Boogie Woogie Summit, Rafael und Doc‘s Big-Band feat. Sabine Petrich.

× Erweitern Jazz im Olymp Charly

Das Musik-Programm:

Mittwoch, 30. Mai:

18.00 Uhr - Acustic Trio Joachim Kunz

19.10 Uhr - Frieder Berlin Trio

20.30 Uhr - Barrelhouse Jazz Band

(feat. Karl-Friedrich von Hohenzollern)

22.20 Uhr - Rafeal (Piano & Voice)

22.40 Uhr - Swingin‘ Fireballs

24.00 Uhr - Rafeal (Piano & Voice)

Donnerstag, 31. Mai:

11.00 Uhr - Acustic Trio Joachim Kunz

12.10 Uhr - Doc‘s BigBand feat. Petrich

14.00 Uhr - Olymp Allstars 2018

16.00 Uhr - Boogie Woogie Summit

17.30 Uhr - Acustic Trio Joachim Kunz

»Jazz im Olymp«

Am Mittwoch, 30. Mai und Donnerstag, 31. Mai, Olymp Areal, Höpfigheimer Straße 19, Bieitgheim-Bissingen www.olymp.com