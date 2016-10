Knock Out Festival mit Dreifach-Headliner-Spitze

× Erweitern Foto:Holger Fichtner Arktis Band

Das Line-up des Knock Out Festivals, das in diesem Jahr am Samstag, den 17. Dezember, in der Karlsruher Schwarzwaldhalle stattfindet, ist komplett. Als letzte Band sind die Münchner NDH-Pioniere von Eisbrecher hinzugekommen. Die Münchner Band um den charismatischen Frontmann Alex Wesselsky ist einer der aktuell erfolgreichsten deutschen Rock-Acts überhaupt – und einer der besten Live-Aczs sowieso. Damit können sich alle Freunde der etwas härteren Rockmusik in diesem Jahr beim Knock Out auf eine Dreifach-Headliner-Spitze freuen, die es in dieser Form ezum ersten Mal bei dem Indoor-Festival gibt. Neben Eisbrecher werden auch die Karlsruher Mittelalter Rocker Saltatio Mortis und Dirkschneider volle Headliner-Sets spielen. Die weiteren Bands in Line-up sind die Fun-Metaller von J.B.O., die Power- und Folk-Metal-Gruppe Orden Ogan und Almanac, die neue Formation von Ex-Rage-Gitarrist und -Mastermind Victor Smolski. Ber

Knock Out Festival 2016 Samstag, 17. Dezember,

Schwarzwaldhalle, Karlsruhe, www.knockout-festival.de