»Stand Up and Shout!« Kurz nach der Jahrtausendwende: im Kino läuft der Film »Rockstar« und ein damals noch weitestgehend unbekannter gewisser Myles Kennedy stiehlt Schauspiel-Größen wie Mark Wahlberg oder Jennifer Anniston sowie etablierten Rock-Stars à la Zakk Wylde mit einem 3-Minuten-Auftritt die Schau. 15 Jahre später ist der Sänger selbst auf dem Thron angekommen – schließlich gilt seine Band »Alter Bridge« mittlerweile als die »Könige des modernen Hard-Rock«.

Als im Jahr 2004 nach über 24 Millionen verkauften Alben das Aus der einstigen Grunge-Giganten »Creed« bekannt gegeben wurde, war schnell klar, dass dies noch lange nicht das Ende der musikalischen Karriere von Gitarrist und Saiten-Hexer Mark Tremonti sein würde. Gemeinsam mit seinen einstigen Creed-Mitstreitern Brian Marshall (Bass) und Scott Philips (Drums) gründete er noch im selben Jahr die Band »Alter Bridge«. An den Vocals damals direkt mit von der Partie: der talentierte Myles Kennedy. Ein Talent, das auch Gitarren-Legende Slash (Guns‘n‘Roses) nicht verborgen blieb, schließlich heimste Myles Kennedy zuletzt sowohl von Fans als auch der Presse großes Lob ein für seinen exzellenten Job als Sänger an der Seite von Slash und dessen passenderweise »Slash feat. Myles Kennedy and The Conspirators« getauften Band.

Nach Myles Kennedys Solo-Ritt an der Seite von Slash und der zwischenzeitlichen Wiederbelebung von »Creed« durch Tremonti & Co, gehört die volle Aufmerksamkeit der Musiker mittlerweile wieder ganz allein »Alter Bridge«. Hörbarer Beweis dafür ist das aktuelle Album »The Last Hero«. Einmal mehr gelang den US-Rockern damit ein kraftvoll-melodiegetriebener, dynamischer Longplayer klassischer Hard-Rock-Prägung. Der Albumtitel geht dabei auf die Werke von Joseph Campbell beziehungsweise die Fernsehserie »Joseph Campbell and the Power of Myth« zurück. So handeln die Texte des an ein Konzeptalbum angelehnten Rundlings laut Myles Kennedy »von Helden oder besser gesagt dem Mangel an Helden«. Laut Kennedy könne die Gesellschaft durchaus mehr moderne Helden vertragen. Als Beispiel für einen passenden Helden nennt der Sänger »den US-amerikanischen Pastor und Bürgerrechtler Martin Luther King«. Einen politischen Hintergrund verneint er dabei allerdings. »Vielmehr geht es um eine Reflexion der Gegenwart und die Frustration der Menschen mit dem gesamten System«. Musikalisch präsentieren sich die Alternative-Rocker auf ihrem mittlerweile fünften Album ebenfalls recht heldenhaft: »Jedes Mal, wenn wir ein neues Album aufnehmen, ist mein einziges Ziel, dass die Fans hinterher denken, dass es besser ist als das vorherige«, umschreibt Gitarrist Mark Tremonti den eigenen Antrieb. Dabei setzte er auch auf neue Spiel-Techniken und alternativ gestimmte Gitarren – zudem benutzte er während den Aufnahmen erstmals eine siebensaitige Gitarre.

»Wir hatten bei den Aufnahmen keine Angst, neue Wege einzuschlagen«, ergänzt Sänger Myles Kennedy. »So sind einige der Lieder deutlich melodischer geworden. Wir haben aber auch unsere Vergangenheit stets miteinbezogen – es sind Elemente von allen unseren alten Platten enthalten«. Live überzeugen konnten »Alter Bridge« zuletzt auch mit ihren kraftvollen Auftritten bei Rock am Ring und Rock im Park. Andrej Meinzer

Donnerstag, 12. Oktober, 20 Uhr, Porsche Arena, Stuttgart, www.stuttgart-live.de