Lass' krachen mit Mallorca-Star Tobee

Ballermann-Ikone Tobee ist der Star-Gast der großen Faschings-Party »Lass Krachen« am

10. Februar in der Ludwigsburger MHP-Arena. Ebenfalls dabei sind "The Rebell Tell" und die Party-Band "Good News"

Stuttgart. Kurz vor Weihnachten. Der erste Schnee ist für diesen Winter bereits gefallen. Alles wird besinnlicher – und dann das Kontrastprogramm: Ballermann … heiße Ekstase und Party pur! Und immer mitten drin: Ballermann Star Tobee. Der Sänger aus Geislingen an der Steige gehört seit über zehn Jahren quasi zum Inventar des legendären »Bierkönigs«. Für den sympathischen Party-Schlager-Fan allerdings nicht nur ein Job, sondern ein echtes Lebensgefühl, wie er im MORITZ-Interview verrät - schließlich laufen bei Tobee und seiner Familie selbst an Weihnachten »moderne Weihnachtslieder, die Stimmung machen« und kein traditionelles Weihnachtsliedgut inklusive Blockflöten-Einlage. Mit seinen Hits wie »Aua im Kopf«, »Helikopter 117 (Mach den Hub Hub Hub)« oder aktuell »Der Bass mus F*****« wird er der Partymeute bei der großen Faschings-Party »Lass Krachen« am 10. Februar in der Ludwigsburger MHP-Arena ordentlich einheizen … unterstützt wird er dabei von der »The Rebel Tell Band« und »Good News«. ame

Drei Fragen an»Tobee«

Du wirst bei der großen Faschingsparty »Lass Krachen« dem Publikum so richtig einheizen. Wie lässt Du es privat so richtig schön krachen? Was gehört für euch zu einer guten Party dazu?

Natürlich Schlager und Party-Musik. Da kommt man nicht drum rum. Ich lebe das richtig. Das ist für mich nicht nur ein Job. Vor allem bei Hits, die jeder kennt, kommt einfach immer die beste Stimmung auf.

Bist Du selbst Fasching-Fan?

Auch Fasching ist absolut mein Leben. Ich liebe es einfach, fröhlich feiernde Menschen um mich zu haben. Ich war auch schon mal Stuttgarter Stadtprinz »Tobbee der Erste«. Früher hat meine Mama mich immer in ein knall-gelbes Clown-Kostüm gesteckt mit Woll-Bobbelen vornedran – wie es sich für eine schwäbische Familie gehört natürlich selbst genäht.

Du bist musikalisch ja hauptsächlich am Ballermann zu Hause – deine Musik ist ja aber auch faschingstauglich und Polonaise erprobt, oder?

Ich habe jetzt in den 12 Jahren Ballermann über 40 Songs gemacht. Davon haben sich so zehn Songs als Dauerbrenner herauskristallisiert. Das ist die Grundlage für eine gute Party.

Drei Fragen an »The Rebell Tell«

Ihr werdet bei der großen Faschingsparty »Lass Krachen« dem Publikum so richtig einheizen. Wie lässt es die Rebel Tell Band privat so richtig schön krachen?

Zu einer guten Party gehören für uns geile Musik und kalte Getränke. Der gelungenste Abend ist für uns, wenn wir die Zeit finden, mit unseren Freunden abzuhängen. Dabei ist die Location egal.

Seid ihr selbst Fasching-Fans?

Am Niederrhein wird Karneval fett gefeiert, wir sind alle damit groß geworden. Aeilko war früher Trommler in der Prinzengarde, Frank war seltsamerweise gerne als Dusche verkleidet und Daniel und Billy sind das ganze Jahr über Clowns.

Ihr habt ihr euch ja dem »Schlagerbilly« verschrieben – eurer ganz eigenen Mischung aus Schlager und Rock’n’Roll. Wie kamt ihr auf diese Idee?

Wir haben aus Spaß mal ein deutsches Lied gecovert (»Du hast mich tausendmal belogen« von Andrea Berg). Das kam so gut an, dass wir beschlossen haben das weiter zu machen – und nach einem erfolgreichen Video-Dreh kam dann der Stein ins rollen. Heute spielen wir von Schlagerfestivals über Hardcorefestivals alles.