Die St. Paulianer von Le Fly veröffentlichen ihr neues Album mit dem Titel »Kopf Aus Fuss An« am 27. Oktober via St. Pauli Tanzmusik/Soulfood Music. Zwei Wochen später geht die neunköpfige Band, die für ihre charismatische »St. Pauli Tanzmusik« und mitreissenden Live-Shows längst Kultstatus errungen hat, auf Tour.

»Wir wollten einfach nur machen«

Le Fly ist gelebter Individualismus von Typen, die von ihrer Gegensätzlichkeit angezogen und gemeinsam zu einem unschlagbaren Bunch werden. Dabei, so Drummer Robert, „wollten wir nie etwas Bestimmtes machen, wir wollten einfach nur machen. Dass da am Ende dann so etwas Eigenständiges steht, hat niemand ernsthaft beabsichtigt.“ Inzwischen ist man durchaus stolz auf das Erreichte.“

DIY als Lebenseinstellung

Bei Le Fly wird fast alles selber gemacht. DIY als Lebenseinstellung und Gruppen-Credo. Hier entwickelt jeder seine eigene Perspektive und Lebenshaltung, hier schmiedet man sein Glück aus dem Stahl des Individualismus. „Es ist schön wenn man mit seinem eigenen Team aus Überzeugung, und weil man es kann, fast alles selber macht“, sagen sie. Von der Grafik über das Drehen von Videos, dem Bezahlen des Studios und der ganzen Label- und Promotionarbeit für ihre selbst gegründete Plattenfirma »St. Pauli Tanzmusik«.

Mit »Kopf aus, Fuss an« bleiben die Hamburger weiter auf ihrem charakterstarken Kurs. Unter ist das Album bereits vorbestellbar – und wer jetzt schon vorbestellt, bekommt bereits zwei Tracks daraus zum Download.

Mitte November geht es dann auf Tour, am 8.12.17 spielen sie in Stuttgart im Goldmarks.