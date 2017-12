Leaves´ Eyes – Stimmgewaltige Reise zu den Wikingern

× Erweitern Leaves´ Eyes

Sie zählen zu den etabliertesten deutschen Metal-Bands und mit ihnen leben regelmäßig alte, fantastische Wikingersagen wieder zum Leben. Am 12. Januar veröffentlichen Leaves´ Eyes ihr neues Album „Sign Of The Dragonhead“ und entführen damit erneut in die Sagenwelt des hohen Nordens.

Neu mit an Bord der Band um den Ludwigsburger Sänger, Musiker und Produzenten Alex Krull: die finnische Sängerin Elina Siirala. Am 11. Januar findet die Live Release Show im Keller Club da.

Die Wikinger-Segel sind gesetzt – 2018 steht im Zeichen des Drachenkopfes. Kompromisslos, kämpferisch, episch – die neuen LEAVES‘ EYES. Eine der erfolgreichsten Bands des Symphonic Metal ist zurück und stellt sich mit breiter Brust den großen Erwartungen an ihr siebtes Album. Leaves‘ Eyes sind die Geschichtsschreiber des Metal. Jedes Album vertont ein Kapitel nordischer Mythologie und Sagen. „Lovelorn“ (2004) taucht ein in die mystische Welt einer Meerjungfrau. Die legendäre „Vinland Saga“ erweckt 2005 die Wikinger zum Leben. Das Chartalbum stößt die Erfolgswelle los, auf der das bombastische „Njord“ (2009) die Abenteuerreise der mittelalterlichen Seefahrer fortsetzt. „Meredead“ schreckt mit keltischen Folk-Klängen die Geister der Meereswelt auf. Die Metal-Oper „Symphonies Of The Night“ (2013) setzt den heldenhaften Frauen vergangener Jahrhunderte ein Denkmal. Die Faszination der Musiker für Mythen und die gewaltige, nordländische Natur ist in allen Kompositionen greifbar. Jedes Leaves‘ Eyes-Album erklingt als Soundtrack der in mehrsprachigen Konzepten aufgegriffenen Historie. 2015 fertigen Leaves‘ Eyes mit dem Epos „King Of Kings“ ein eindrucksvolles Monumentalwerk über den ersten König Norwegens. Das ausgefeilte Konzeptwerk setzt sich in zahlreichen Charts fest (u.a. Platz 15 in Deutschland). Ausverkaufte Konzerte in Europa, Asien, Nord- und Südamerika (u.a. US-Tour 2017 mit Sabaton) auf der „King Of Kings“-Welttour zeugen von der weltweiten Begeisterung. Die Live-Shows sind spektakuläre Events in atemberaubender Bühnenkulisse, wie einem Wikingerschiff oder dem monumentalen Denkmal „Schwerter im Felsen“.

Im April 2016 übernimmt die Finnin Elina Siirala von Liv Kristine das gesangliche Steuer auf dem Langschiff. Mit ihrer überzeugenden Live-Premiere vor über 20.000 Metal-Heads beim „Hammersonic“ in Jakarta / Indonesien etabliert sie sich als stimmgewaltige, charismatische Frontfrau. Auf „Sign Of The Dragonhead“ haucht sie unterschiedlichsten Wikingergeschichten ihre Seele ein – so erzählt „Like A Mountain“ eine traurige isländische Liebesgeschichte. „Völva“ entführt in die mystische Welt der nordischen Seherinnen und „Riders On The Wind“ ist eine keltisch-folkige Reisehymne.