Lordi - "Delkates Video" zum Album-Release

Wenn die Tage langsam wieder kürzer werden, kriechen die Monster aus ihren Verstecken: am 16.9. macht es musikalisch wieder einmal „Hui“ - dann erscheint das neue Monster-mäßige Album „Monstereophonic“ der Schock-Rock-Finnen von LORDI.

Erneut bietet Mr. Lordi darauf ein Grusel-Feuerwerk an Rock-Ohrwürmern und bunten Monster-Horror-Geschichten. Dass der in seinem Kostüm über zwei Meter große Nord-Finne von jenseits des Polarkreises das Schocken nicht verlernt hat, zeigt er im ersten offiziellen Video der Band, in dem es recht delikat zur Sache geht.

Gewohnt provokant, nicht jedoch ohne ein gewisses Augenzwinkern und einem unverkennbaren Hang für großes Effekt-Kino, treibt er darin sein charismatisches Unwesen.

Und auch an neuen Horror-Geschichten spart Mr. Lordi auf seinem neuesten Studioalbum nicht: auf „Monsterephonic“ erweckt der Monster-Man unter anderem einen Untoten, einen blutsaugenden Grafen, einen weiblichen Werwolf und eine Hexe zum Leben. Das Album präsentiert LORDI dabei von ihrer bislang modernsten Seite – komplexe Songstrukturen und aggressives Riffing paaren sich mit Hitmelodien. Aufgenommen wurde das Album in den Sonic Pump Studios Finnland unter der Leitung von Nino Laurenne. Seit der Veröffentlichung ihrer ersten Single „Would You Love A Monsterman“ 2002 schreibt die Band internationale Erfolgsgeschichte. Ein Höhepunkt ist sicher der Sieg des EuroVisionSongContests im Jahr 2006. In den vergangenen Jahren gruselten LORDI unter anderem bei Stefan Raabs Wok WM und bei Circus Halligalli, wo sich mit dem Auftritt der Band ein Blutregen über den Moderatoren ergoss. Wo es diesen Herbst überall spuken wird? Man darf gespannt sein…

Am 23.10. kommen Lordi nach Ludwigsburg in die Rockfabrik.