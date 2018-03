Mel T. Eyes veröffentlichen Debütalbum

× Erweitern Mel T. Eyes

Das Heilbronner Melodic Hardcore-Quintett Mel T. Eyes legt mit »Dwellers« ihr erstes professionelles Studioalbum vor.

Während die Texte zwischen Nostalgie, der Romantisierung der Vergangenheit und sowie der Dringlichkeit sich von ihr zu lösen handeln, bauen die Gitarren laute Soundwände aus Rauputz auf. Kleine melodische Intros oder Songs wie »Anesthesia«, in denen Mel T. Eyes ihre kompositorischen Fähigkeiten unter Beweis stellen, stehen hier Songs wie »Discomposure« gegenüber die brachial und schlagkräftig nach vorne gehen. Das funktionert meist ganz gut, allenfalls »Suffer« wirkt da etwas beliebig.

Im Gegensatz zu den vorangegangenen EP-Veröffentlichungen, bei denen man noch etwas stärker die Bandursprünge im Metal erkennen konnte, ist die Band dieses Mal komplett anders an die Sache herangegangen. So wurde eine teure, professionelle Produktion einer günstigeren Alternative vorgezogen. Außerdem wurde ein Konzept für das Album erdacht, sowie der Plan, die Musik über ein Label herauszubringen. Inhaltlich geht es auf dem MEL T. EYES-Debüt um den Begriff „Dweller", was soviel wie „Bewohner" bedeutet. „To dwell" beschreibt das Verweilen bzw. sich Aufhalten an einem bestimmten Ort. Die Band selbst beschreibt das Kernthema folgendermaßen: „Die Thematik der LP dreht sich um das zwanghafte Verweilen in der Vergangenheit und dem damit verbundenen Aufbauen einer romantisch-melancholischen Idee von Nostalgie. Der Dweller, der sich aus Angst vor der kalten Realität in einen Wunschtraum flüchtet, steht im ständigen Konflikt mit sich selbst.“

»Dwellers« erscheint am 6. April. auf Redfield Digital. Die dazugehörige Album Release-Party findet am 7.April, 19.30 Uhr im Cafe Wilhelm, Heilbronn statt.