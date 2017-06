Musical-Star Thomas Borchert im Leo Center Leonberg

× Erweitern Thomas Borchert 1

Bei einer Autogrammstunde (10.6.17, 14 Uhr) warteten im Leo Center Leonberg viele Fans von Musical-Star Thomas Borchert auf ein Autogramm des Musical-Darstellers (Graf von Krolock in "Tanz der Vampire" bis 3. September im Stage Palladium Theater Stuttgart), Schauspielers, Multiinstrumentalisten und Sängers.

In einer von Laura Binder (Human Projects) moderierten Gesprächsrunde mit Leo Center Manager Klaus-Peter Regler gab Borchert seltene Einblicke in sein Leben und Schaffen: "Acht Vorstellungen pro Woche sind normal, mein Wochenende ist der Montag. Manchmal sehne ich mich nach einem geregelten Wochen- oder Tagesablauf, aber ich empfinde es natürlich auch als Geschenk und Privileg, auf der Bühne stehen zu dürfen. Dafür muss ich immer hundertprozentig fokussiert sein, mich durch Ernährung, Schwimmen, Jogging und demnächst wahrscheinlich auch mit Yoga geistig und körperlich fit halten". Mit der fordernden Arbeit auf den Musical-Bühnen in London, St. Gallen, Fürth, Hamburg, Stuttgart und unzähligen mehr hat er sich jetzt mit einem Teil seiner Gage einen Traum erfüllt und mit seinem vierten Album "Midlife – Songs & Storys aus der Mitte des Lebens" Musik geschaffen, "die an die großen Zeiten der 70er und 80er Jahre erinnert". Die professionelle Produktion eines Musik-Albums sei zeitintensiv und kostspielig, sagte der charmante, humorvolle, sehr freundliche und vor allem jung gebliebene 50-Jährige. "Ich freue mich auch schon sehr auf mein Konzert ,Borchert beflügelt' am 3.2.2018 in der Stadthalle Leonberg".

Leo Center Manager Klaus-Peter Regler bedankte sich bei Borchert für sein Kommen und betonte die Wichtigkeit von Events wie Autogrammstunden mit Berühmtheiten für die Attraktivität des Leo Centers. Auch das gesellschaftliche Engagement von Human Projects, die bei einer großen Gala am 12.11.2017 (mit Konzert von Helen Schneider) den Ehrenpreis "Der Löwe" verleihen werden, sei ihm ein persönliches Anliegen: "Unternehmen und Privatpersonen müssen ihrer Verantwortung für den gesellschaftlichen Wandel und Zusammenhalt gerecht werden. Deswegen bin ich gerne in der Jury für den Löwen, das ist mir eine Ehre. Die Nominierten sind ja auch sehr namhafte Persönlichkeiten wie Michail Gorbatschow oder Udo Lindenberg".

