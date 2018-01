Mystic Prophecy veröffentlicht am 12.1. ihr Coveralbum "Monuments"

MYSTIC PROPHECY – Allgäuer Metal-Band begibt sich auf die Spuren der glorreichen 80er Jahre und veröffentlicht dazu monumentales Coveralbum „Monuments“ am 12.1.

Sie zählen zu den beständigsten Heavy Metal-Bands Deutschlands und sind längst international ein Begriff: Nach neun Alben kund nach über 15 Jahren Bandgeschichte begeben sich die Allgäuer von MYSTIC PROPHECY nun auf die Spuren der glorreichen 80er und 70er und veröffentlichen am 12. Januar ein Coveralbum. Auf „Monuments“ covert die Band, deren Mitglieder aus Bad Grönenbach, Kempten, Leutkirch und Wangen stammen, lauter Songs, die sie selbst damals rauf und runter gehört haben - und das teilsweise noch immer tun.

Sänger R. Liapakis dazu: "Ich war schon immer ein Riesenfan der Pop- und Rockmusik der 70er, 80er und 90er und ich habe mich immer gefragt, wie sich diese Songs wohl anhören, wenn man ihnen den Sound von MYSTIC PROPHECY verpasst. So habe ich mich auf die Suche nach passenden Songs gemacht, die nicht nur bekannt sind, sondern die mir persönlich auch viel bedeuten und mit denen ich viele Erinnerungen verbinde. Ich finde, die späten 70er und 80er Jahre waren die glorreichen Zeiten der Pop- und Rockmusik; eine Zeit, die mich auch musikalisch geprägt hat.

Es ist nicht einfach, den Songs seinen eigenen Stempel aufzudrücken und dabei sicherzustellen, dass man das Original trotzdem noch erkennen kann.

Dieses Album ist meine Liebeserklärung an die Musik, die mich und viele andere begleitet hat - jedoch habt ihr die Songs so noch nie gehört! Und ich freue mich sehr, euch MYSTIC PROPHECY mal von einer ganz anderen Seite zu zeigen!“

Zur Jahrtausendwende fanden sich einst Roberto Liapakis und Martin Albrecht zusammen, die bereits beide bei "Valley's Eve" zusammen musizierten. Unter dem Namen MYSTIC PROPHECY veröffentlichte die Band ihr Debüt "Vengeance", bei der Gus. G. (Ozzy Osbourne, Firewind) die Saiten betätigte. Mit "Regressus" wechselt das Quintett 2003 zu Nuclear Blast, bei denen sie noch das Album "Never Ending" herausbrachten. Mit "Savage Souls" wechselte die Band zu Massacre Records, bei denen "Satanic Curses", "Fireangel", "Ravenlord", "Killhammer" und schließlich "War Brigade" veröffentlicht wurden. Dabei unterstand das Live-Lineup einigen Wechseln. Heute bilden Markus Pohl, Evan K (Ex-Cypecore), Joey Roxx und Hanno Kerstan den virtuosen Ring um Sänger und Gründungsmitglied Roberto Liapakis. Und auch live begeisterten MYSTIC PROPHECY stets - egal, ob als Special Guest von Powerwolf, Stratovarius, Grave Digger - oder auf großen Festivals wie dem Summer Breeze, Wacken oder Bang Your Head.

MYSTIC PROPHECY sprengten schon früh sämtliche Klischee-Ketten mit einem Mix aus Power-, Heavy- und Thrash Metal. Diesen einzigartigen Stil überträgt die Band nun auf monumentale Songs der Vergangenheit. Mit "Monuments" bringen MYSTIC PROPHECY erstmals ein reines Coveralbum heraus. Der nunmehr zehnte Langspieler ergänzt die ohnehin schon bislang steil ansteigende Qualitätskurve um ein weiteres Maximum.

Gemischt und gemastered von Henrik Udd (Architects, Bring Me The Horizon, Hammerfall, Delain) erreicht "Monuments" völlig neue Maßstäbe in Sachen Qualität und spielt damit definitiv in den obersten Ligen mit. Egal, ob Kim Wildes "You Keep Me Hangin' On" oder Elton John, der übrigens auf dem Albumcover eine hervorragende Figur macht: MYSTIC PROPHECY verstehen sich gut darauf, große Songs in ihrer Art zu interpretieren.

Das Album erscheint am 12.01.2017 über Massacre Records.

Termine