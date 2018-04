× Erweitern Richard Beland Nickelback

In Amerika versammelten die Rocker zuletzt insgesamt 600.000 Fans, bei den ersten 45 Konzerten der laufenden »Feed The Machine Tour« zum gleichnamigen aktuellen Album. Ab dem 3. Mai sind Chad Kroeger und seine Band-Kollegen in Europa unterwegs und machen dabei Anfang Juni auch in Stuttgart Station.

»Wir können es kaum erwarten dorthin zurückzukehren und für all die wunderbaren Menschen dort zu spielen«, blickt Frontmann Chad Kroeger den kommenden Shows freudig entgegen: »An die Shows dort erinnern wir uns gerne und die Energie, die von unseren europäischen Freunden jeden Abend rüberkommt, ist wahrlich im positiven Sinne ansteckend.« Freuen dürfen sich die Fans dabei nicht nur auf die zahlreichen Band-Klassiker wie »Hero«, »Rockstar«, »When we stand together« oder das unvermeidliche »How you remind me«. Neben Songs aus dem viel gelobten neuen Album »Feed The Machine« wartet auf die Besucher auch eine große Produktion, die ein einmaliges Konzerterlebnis verspricht. »Die Feed The Machine Tour wird unsere größte und beste Live-Produktion bis dato werden und wir sind bereit für eine unglaubliche Party«, gibt sich der Sänger und Gitarrist im Vorfeld der Stuttgarter Show enthusiastisch.

In der mittlerweile über 20-jährigen Band-Geschichte Nickelbacks hat der rockige Vierer bereits zahlreiche Einträge in die musikalischen Rekordbücher gesammelt. Mit weltweiten Verkäufen von mehr als 50 Millionen Tonträgern liegen sie aktuell auf Platz 11 der ewigen Bestseller-Rangliste aller Musik-Acts. Ihr unwiderstehlicher Welt-Hit »How You Remind Me« wurde im Billboard zum »Top Rock Song of the Decade« gewählt. Ihr Album »All The Right Reasons« wurde gar mir dem Diamond Award für zehn Millionen verkaufte Alben ausgezeichnet und neben dem Titel »Top Rock Group of the Decade« sammelten die Kanadier sagenhafte neun Grammy-Nominierungen sowie drei American Music Awards und die Aufnahme in Kanadas Walk of Fame.

Nickelback sind am Montag, den 4. Juni, um 19.30 Uhr in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle zu Gast. Tickets und Karten unter www.musiccircus.de

Moritz verlost ein »Exklusives Erlebnis«:

Direkt an der Bühne - noch näher geht nicht: Nickelback quasi zum Greifen nahe! Ein ganz exklusives Konzerterlebnis. MORITZ verlost für das Konzert in der Hanns-Martin-Schleyerhalle am 4. Juni exklusive »Stage Cove« Plätze, die nicht im freien Handel erhältlich sind. www.moritz.de/verlosungen