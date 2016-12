Night of the Proms 2016: Reife Leistung

× 1 von 36 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Night of the Proms 2016 GERMANY, Stuttgart - 13. Dezember 2016 / Hanns-Martin-Schleyerhalle / Night of the Proms × 2 von 36 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Night of the Proms 2016 GERMANY, Stuttgart - 13. Dezember 2016 / Hanns-Martin-Schleyerhalle / Night of the Proms × 3 von 36 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Night of the Proms 2016 GERMANY, Stuttgart - 13. Dezember 2016 / Hanns-Martin-Schleyerhalle / Night of the Proms × 4 von 36 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Night of the Proms 2016 GERMANY, Stuttgart - 13. Dezember 2016 / Hanns-Martin-Schleyerhalle / Night of the Proms × 5 von 36 Erweitern Torsten Rothe, www.tr-pressefotos.de Night of the Proms 2016 GERMANY, Stuttgart - 13. Die Night of the Proms 2016 in der pickepackevollen Stuttgarter Schleyer-Halle riss alle Zuschauer aus ihren Sitzen und sorgte wieder einmal für unmittelbare Nähe der Fans zu ihren Stars.

Skeptiker können über die Night of the Proms sagen, was sie wollen. Die gute Stimmung in der Schleyerhalle lässt alle Kritiker sofort verstummen. Diejenigen, die sagen, dass die auftretenden Stars wie die Simple Minds, Ronan Keating, Natasha Bedingfield, John Miles oder Stefanie Heinzmann ihren Zenit längst hinter sich haben, vergessen folgendes: Die Stars der 70er, 80er, 90er und 00er werden nicht älter, sondern reifer und facettenreicher!

Zuerst zum Orchester Il Novecento: Dauerhaft im Einsatz, unglaublich wendig, perfekt aufeinander und die Solisten abgestimmt. Unter der Dirigentin Alexandra Arrieche führt es zusammen mit NOTP Backbone (Electric Band), dem hellen Chor Fine Fleur, dem Backgroundtrio Pretty Vanillas und dem Klassik-String-Trio Time for Three souverän und vielseitig durch den Abend. Highlights, um nur einige zu nennen, waren die Ouvertüre aus George Bizets Carmen, Walzerklänge zu Beginn und Tschaikowskijs Capriccio ital.

Da ist das ehemalige Raab-Sternchen und NOTP-Debütantin Stefanie Heinzmann, die mit "My man is a mean man", "Me and you" und "On fire" Lichter in das Meer der Gesichter zaubert. Ihre Stimme ist bombastisch, manchmal klar, manchmal soulig-bassig-sexy, manchmal vor Freude kieksend und energiegeladen. Bei ihrem ersten Auftritt in der Show eilen ihre Fans zur Bühne und kein Security-Hüne drängt sich lästig dazwischen – Angenehme Party-Atmosphäre eben.

Einen ungeheuerlichen Wandel hat die Pop-Göre Natasha Bedingfield hingelegt. In drei unterschiedlichen Dresses an diesem Abend ist sie betont lasziv, aber zum Glück nicht mehr so billig wie Mitte der 2000er. Sie ist wie eine Diskokugel-Hippie-Mischung aus Joan Baez und Janis Joplin, explosiv, selbstbewusst und charismatisch. Bei "Unwritten", "These words" und "Feel the rain on your skin" und dem Prince-Cover "Purple Rain" singt sie aufgeregt hektisch oder nachdenklich zart hauchend. Auch bei ihren Auftritten illuminieren rote, grüne, blaue und weisse Glowsticks dauerhaft die angenehm dunkle Halle.

Ronan Keating ist ein Entertainer geworden. Konnte man sich als Boyzone-Boy noch etwas in der Gruppe verstecken, kommt ihm bei seiner Stage-Performance wahrscheinlich jetzt die Musicalerfahrung zu Gute, die er fleißig sammelt. Bei "If tomorrow never comes", "When you say nothing at all" oder "Life is a Rollercoaster" schwelgen nicht nur die Ladies in Erinnerungen an eine Zeit, die längst vergangen scheint. Alle klatschen und singen mit und Ronan ist traurig, dass die NOTP 2016 nur noch fünf Gastspiele hat. Der 39-Jährige ist ein Star zum Anfassen, nimmt ein Bad in der Menge, wärmt die Zuschauer auf, sorgt für Standing ovations und hat die Wandlung zum Gentleman längst vollzogen. Seine Stimme ist kräftig, fest, sicher und vibrierend.

"Mr. Music", John Miles, hat eine kerniges, junges Organ in einem fitten Klangkörper. Die E-Gitarre und den Flügel beherrscht er blind. Er mag nicht mehr der Jüngste sein, ist aber für die mehr als 200 Musiker der NOTP-Tour Identifikationsfigur und so etwas wie der beratende Vater. Mit "Summertime" hüllt er die Stuttgarter in kuschelige Baumwolle, ohne seinen Bombastic-Rock-Evergreen "Music" von 1976 würde der Night ordentlich was fehlen. Die Sitznachbarn konnten den Hit kaum erwarten. Auch beim Duett mit Keating bei "Father and son" von Cat Stevens aka Yusuf Islam zeigt er seine herbe, kratzende, aber unglaubliche farbige Stimme. Herzschmerz und Melancholie legt sich wie Zuckerguss mit Schokolade auf die Ohren.

Zu spät an diesem Abend, erst im letzten Viertel der NOTP, tauchen plötzlich die Simple Minds auf. Das sie von ihrem Rock nichts verlernt haben, zeigen die Sandkastenfreunde Charlie Burchill und Jim Kerr bei "Belfast Child", "Alive and kicking" und natürlich "Don't you". Jetzt singen alle endgültig mit und können dabei auch den Text nicht vergessen: Lalalalalalalalalalalalalalalala la.....!!! Das ist auch gut so.

Zum Finale gab es bei der Bowie-Adaption "We can be heroes" noch alle Stars gemeinsam auf der Bühne.

Moderator Markus Othmer, der witzig, charmant und super durch die NOTP 2016 führte, kündigte schon einen Star für die NOTP 17 in Stuttgart an: Es ist John Rodgers von Supertramp.

Dass die Night of the Proms auch nächstes Jahr ausverkauft sein wird, zeigte schon die Abstimmung mit den Füßen...äh Händen. Auf die Frage, wer schon zum wiederholten Mal da sei, gingen zwei Drittel der Arme in die Höhe.

Night of the Proms: Reife Leistung!

www.notp.com/deutschland