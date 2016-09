Oliver Koletzki - Schneeweiß VI

× Erweitern Schneeweiß

Oliver Koletzki hat im August auf seinem Label die sechste Ausgabe der Compilation „Schneeweiss“ veröffentlicht. Inspiriert vom guten Essen eines Resaturants in Friedrichshain kamen die Macher auf die Idee einer Klangreise durch eben dieses.

Schneeweiss ist ein seit Jahren schwer angesagtes Restaurant in Berlin-Friedrichshain, Olivers Heimatkiez – ein Hot Spot, der alpine Köstlichkeiten in modernem Gewandt serviert. Die Macher sind alle tief in der Berliner Clubszene verwurzelt, und so wundert es nicht, dass sich unter dem kunterbunten Gäste-Volk auch Oliver Koletzki regelmäßig wiederfindet. Und da Musik schließlich verbindet, kamen er und die Macher irgendwann auf die Idee, ein gemeinsames Projekt zu starten. Die Idee: die Geschmäcker von Koletzki und dem Schneeweiss mit einer Compilation repräsentieren – sowohl musikalisch als auch von der Atmosphäre des Restaurants her.

Gesagt, getan: 2013 erschien der erste „Schneeweiss“-Tonträger, der den Vibe, den Style und die Musik Berlins in perfekter Fusion widerspiegelt. Nun ist Ausgabe Nummer sechs draußen – ein gefundenes Fressen für alle Berlin-, Musik- und Kulinarik-Fans!

Am Samstag, 10. September, kommen einige Stil vor Talent Künstler nach Stuttgart in die Romy S.! https://www.facebook.com/events/571320296326325/

Tracklist:

01. Cubicolor feat. Tim Digby-Bell – Falling

02. Frank Wiedemann – Moorthon II

03. Stimming – Trains of Hope

04. Julian Wassermann & Oliver Deuerling – Schwabing

05. Worst Case – Rocket

06. Yotto – Aviate

07. Hatzler – SkyT (Victor Ruiz Remix)

08. Reinier Zonneveld – Sharp Bust

09. Koletzki & Schwind – Black Walls

10. Pete Oak – Celsius

11. Kerrier District – Techno Disco (KiNK Remix)

12. Moderat – Reminder

13. Nu – Emarceva

14. Rampue- Leporidae (Mario Aureo Remix)

15. Gorge – Jala (Markus Homm Remix)

16. Fynn & Nils Hoffmann – Wandering

17. Björn Störig – Babylon Angels

18. Dan Caster – Proof (Olivier Giacomotto Remix)

19. Nandu feat. Tyra – Love You Til the End (Kris Davis Remix)

20. Asem Shama – Magic’s Gonna Happen

21. HRRSN – Faces

22. Township Rebellion – Charlotte

23. EdOne – Local Natives

24. Ferdinand Dreyssig – Amnesia

25. Transcode – Simulation

26. Third Son – Form / Void

27. Niko Schwind – Existence

28. HVOB – Envy

29. Niles Cooper – Lamplight Rains