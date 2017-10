Ordentlich Dampf im Sudhaus Tübingen

× Erweitern Äl Jawala

Der Tag geht, der Abend im Sudhaus kommt. Die Tübinger Musik- und Kultur-Institution bekämpft graue November-Tristesse mit einem bunten Booking. Alte Bekannte und junge Newcomer haben Pop, Rock, Brass und Jazz in ihren Instrumentenkoffern.

Die Alternative-Rock-Band Farmer Boys startet mit der »Emperor«-Tour und neuem Album ein Comeback. Die Stuttgarter waren 2011 nach einem Gig beim Summer Breeze abgetaucht, jetzt kommen sie zurück. »Neben dem Erfolg wollen wir uns selbst etwas beweisen. Wir würden auch Gas geben, selbst wenn sich keiner mehr für unsere Musik interessieren würde«, sagt Sänger Matthias Sayer. Der Gig im Sudhaus ist einer der seltenen Gelegenheiten, ihre »Bauern-Power« zu erleben.

Genau so wild ist Randy Hansen aus Seattle, der in den 80ern mit Musikern der »Jimi Hendrix Experience« und dem »Band of Gypsys«-Drummer Buddy Miles jamte. Auch vom Soundtrack zum Vietnam-Epos »Apocalypse Now« ist er bekannt. Zusammen mit Ufo Walter am Bass und Schlagzeuger Manni von Bohr wird er durch Psychedelic Blues Rock seinem Meister Jimi, der die Brücke von Blues zu Rock schlug, huldigen.

Mit authentischem Indie-Folk-Rock wird der Däne Lasse Matthiesen auf »When we collided«-Tour Geschichten in Musik verpacken, die deutsch-französischen Straßenmusiker und europäischen Bühnen-Hopper Äl Jawala werden bei »Hypnophonic« die Kraft des Oriental Brass und der Big Beats entfesseln.

Hochklassig geht es weiter: der 24-jährige brasilianische Gitarrist Pedro Martins hat sich für das 50. SWR2 New Jazz Meeting und sein kollaboratives Projekt »Spider‘s egg« ein Sextett von Weltformat zusammengestellt. Vom Sax zum Sex – die erotische Burlesque-Revue »Love bites« des Tübinger Konkursbuch-Verlages wird mit Tanz, Musik, Lesungen und Witz den Gästen einen sinnlichen Abend bescheren.

Der südländische Kabarett-Wirbelwind Patrizia Moresco führte für Sissi Perlinger und Lisa Fitz Regie und war 18 Jahre Frontfrau der »Shy Guys«. Ihr Solo »Die Hölle des positiven Denkens« demaskiert die leeren Versprechungen, hohle Phrasen und verqueren Weltbilder der Gegenwart. tmo

Sudhaus-Highlights November

Farmer Boys Fr. 3. November, 20 Uhr

Fr. 3. November, 20 Uhr Randy Hansen Di. 7. November, 20 Uhr

Di. 7. November, 20 Uhr Patrizia Moresco Sa. 11. Nov. 20 Uhr

Sa. 11. Nov. 20 Uhr Lasse Matthiessen Di. 14. Nov. 20 Uhr

Di. 14. Nov. 20 Uhr Äl Jawala Fr. 17. November, 20.30 Uhr

Fr. 17. November, 20.30 Uhr Love bites Sa. 25. November, 20 Uhr

Sa. 25. November, 20 Uhr Pedro Martins Sa. 25. Nov. 20.30 Uhr

Sudhaus Tübingen 07071/74696, www.sudhaus-tuebingen.de