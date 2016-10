Peter Melow zu Gast bei »Kultur bei Kati‘s«

× Erweitern Peter Melow

In der monatlichen Live-Musik-Reihe »Kultur bei Kati‘s« ist im November der Stuttgarter Singer-Songwriter Peter Melow zu Gast in Kati‘s Bistro in Winnenden. Die Musik von Peter Melow orientiert sich stark am Sound von Künstlern und Singer-Songwritern wie Brian Fallon oder Chuck Ragan. Sein größtes Merkmal sind einfach gehaltene Arrangements gepaart mit seiner rauen Stimme. Im Vorprogramm spielt Alex Breidt.

Kultur bei Kati‘s – Peter Melow Sa. 12. November, 20 Uhr, Kati‘s Bistro, Winnenden,

www.katis-bistro.de