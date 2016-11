Placebo rocken die Stuttgarter Schleyer-Halle

× 1 von 18 Erweitern Torsten Rothe Konzert Placebo GERMANY, Stuttgart - 24. November 2016 / Schleyerhalle / Konzert Placebo × 2 von 18 Erweitern Torsten Rothe Konzert Placebo GERMANY, Stuttgart - 24. November 2016 / Schleyerhalle / Konzert Placebo × 3 von 18 Erweitern Torsten Rothe Konzert Placebo GERMANY, Stuttgart - 24. November 2016 / Schleyerhalle / Konzert Placebo × 4 von 18 Erweitern Torsten Rothe Konzert Placebo GERMANY, Stuttgart - 24. November 2016 / Schleyerhalle / Konzert Placebo × 5 von 18 Erweitern Torsten Rothe Konzert Placebo GERMANY, Stuttgart - 24. November 2016 / Schleyerhalle / Konzert Placebo × 6 von 18 Erweitern Torsten Rothe Konzert Placebo GERMANY, Stuttgart - 24. November 2016 / Schleyerhalle / Konzert Placebo × 7 von 18 Erweitern Torsten Rothe Konzert Placebo GERMANY, Stuttgart - 24. November 2016 / Schleyerhalle / Konzert Placebo × 8 von 18 Erweitern Torsten Rothe Konzert Placebo GERMANY, Stuttgart - 24. November 2016 / Schleyerhalle / Konzert Placebo × 9 von 18 Erweitern Torsten Rothe Konzert Placebo GERMANY, Stuttgart - 24. November 2016 / Schleyerhalle / Konzert Placebo × 10 von 18 Erweitern Torsten Rothe Konzert Placebo GERMANY, Stuttgart - 24. November 2016 / Schleyerhalle / Konzert Placebo × 11 von 18 Erweitern Torsten Rothe Konzert Placebo GERMANY, Stuttgart - 24. November 2016 / Schleyerhalle / Konzert Placebo × 12 von 18 Erweitern Torsten Rothe Konzert Placebo GERMANY, Stuttgart - 24. November 2016 / Schleyerhalle / Konzert Placebo × 13 von 18 Erweitern Torsten Rothe Konzert Placebo GERMANY, Stuttgart - 24. November 2016 / Schleyerhalle / Konzert Placebo × 14 von 18 Erweitern Torsten Rothe Konzert Placebo GERMANY, Stuttgart - 24. November 2016 / Schleyerhalle / Konzert Placebo × 15 von 18 Erweitern Torsten Rothe Konzert Placebo GERMANY, Stuttgart - 24. November 2016 / Schleyerhalle / Konzert Placebo × 16 von 18 Erweitern Torsten Rothe Konzert Placebo GERMANY, Stuttgart - 24. November 2016 / Schleyerhalle / Konzert Placebo × 17 von 18 Erweitern Torsten Rothe Konzert Placebo GERMANY, Stuttgart - 24. November 2016 / Schleyerhalle / Konzert Placebo × 18 von 18 Erweitern Torsten Rothe Konzert Placebo GERMANY, Stuttgart - 24. November 2016 / Schleyerhalle / Konzert Placebo Prev Next

Brian Molko und Co. hatten zwar kein neues Album in Gepäck, dafür spielten die eigenwilligen Indie-Rocker aber sehr zur Freude ihrer Fans in der prall gefüllten Schleyer-Halle am 23. November zahlreiche ihrer Hits. MORITZ zeigt Bilder vom Konzert.