Pop-meets-Klassik-Spektakel in Stuttgart

× Erweitern KASTRA Night Of The Proms

Bei der diesjährigen Ausgabe der Night of the Proms präsentieren neben Ronan Keating, Stefanie Heinzmann, John Miles und den Klassiksolisten »Time for Three« auch die Simple Minds und Natasha Bedingfield zusammen mit dem Sinfonieorchester Il Novecento und dem Chor Fine Fleur ihre bekanntesten Hits in sinfonischem Gewand.

Ronan Keating wird neben den Simple Minds, Natasha Bedingfield, Stefanie Heinzmann, John Miles und Time For Three auf der diesjährigen Klassik-trifft-Pop-Tournee Night Of The Proms zusammen mit dem Sinfonieorchester Il Novecento und dem Chor Fine Fleur unter der Leitung von Dirigentin Alexandra Arrieche auftreten. Mit seiner unverwechselbaren Stimme und Pophits wie »When You say nothing at all«, »Life is a Rollercoaster«, »Father and Son« oder »If tomorrow never comes« prägte Ronan Keating seit seinem Debüt als Mitglied der 1990er Jahre Erfolgsgruppe Boyzone die deutsche Radiolandschaft wie kaum ein anderer und wird bei der »Proms« mit seinen Hits für Gänsehaut-Momente sorgen.

Ronan Keating und Simple Minds sind die Headliner

Jim Kerr und Charlie Burchill von den Simple Minds sind alte Bekannte bei dem »Proms«. Als eine der erfolgreichsten Bands der 1980er und 1990er Jahre verkauften die Schotten bis heute mehr als 60 Millionen Alben. Und ihre Hits »Don‘t You (Forget About Me)«, »Alive and Kicking«, »Sanctify Yourself« oder »Belfast Child« gehören seit 30 Jahren zum festen Repertoire deutscher Radiostationen. Mit Natasha Bedingfield ist ein weiterer charismatischer Star mit von der Partie. Die Britin eroberte 2004 mit »Unwritten« und »These Words« die Spitze der Charts. Den Platz des Local Heroes belegt dieses Jahr die Schweizerin Stefanie Heinzmann, die seit ihrem 2008er Durchbruchsdebüt »Masterplan« zu den erfolgreichsten und außergewöhnlichsten Sängerinnen innerhalb der europäischen Poplandschaft zählt.

× Erweitern Ronan Keating

Ein 75-köpfiges Sinfonieorchester begleitet die Stars

Die Stars präsentieren ihre größten Hits in Begleitung des 75-köpfigen Sinfonieorchesters Il Novecento sowie des Chors Fine Fleur in einer aufwendig inszenierten multimedialen Show. Neben den Pop und Rock-Hits präsentieren die »Proms« klassische Hits der vergangenen 300 Jahre.

Über die diesjährigen Klassiksolisten Time for Three sagte Sir Simon Rattle, dass sie die Zukunft der Musik seien. Time for Three entziehen sich mit einer höchst ansteckenden Mischung aus Virtuosität, Originalität und effektvoller Bühnenshow erfolgreich dem musikalischen Schubladendenken. Sie spielen Musik von Bach und Brahms mit ebensolcher Leidenschaft und Können wie ihre eigenen Arrangements von Songs von den Beatles, Kanye West und Coldplay. Selbstverständlich ist auch diesmal wieder John Miles als einer der Grundpfeiler des erfolgreichen Tourneefestivals mit an Bord. John Miles, der mit seinem Hit »Music (was my first love)« nicht nur die Hymne der Night Of The Proms liefert, beweist seit mehr als einem Vierteljahrhundert bei der »Proms« seine exzellente Musikalität am Piano und an der Gitarre und seine Interpretationen berühmter Pop- und Rocksongs, denen er seinen unverkennbaren Stempel aufdrückt, reißen das Publikum regelmäßig zu Begeisterungsstürmen hin.

Night Of The Proms Di. 13. Dezember, 20 Uhr, Schleyer-Halle, Stuttgart, www.musiccircus.de