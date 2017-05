Rock.Pop am ZOB: Musik-Wochenende vom Feinsten

× Erweitern Foto: Ross Woodhall Status Quo

Der Hochsommer im malerischen Städtchen Rottenburg am Neckar wird musikalisch heiß, denn Ende August geben sich beim 5. Rottenburger Open Air auf dem Eugen-Bolz-Platz Weltstars aus Rock, Pop und Hip-Hop das Mikrofon in die Hand. Den Auftakt zum Open Air bestreitet die britische Rock-Band Status Quo, die mit Cover-Versionen von Hits wie »Rockin’ All Over the World« oder »In the Army Now« und weltweit mehr als 120 Millionen verkauften Platten Geschichte schrieb. Mit der aktuellen Tour verabschiedet sich die 1962 gegründete Band vom Tourleben. Aber vorher wird Status Quo um Lead-Sänger, Gitarrist und Gründungsmitglied Francis Rossi mit »The Last Night of the Electrics« noch eine große Live-Show, vollgepackt mit alten und neuen Hits aus ihrem unglaublichen Repertoire, abliefern.

× Erweitern Foto: Tommy Mardo Die Söhne Mannheims

Hip-Hop von Die Söhne Mannheims

Am folgenden Abend geht es nahtlos mit den Söhnen Mannheims weiter. Seit der Gründung 1995 hat sich die Band um Xavier Naidoo mit bisher sechs Studio-Alben, zahlreichen Hits und ausverkauften Tourneen zur absoluten Kultband entwickelt und die Musiklandschaft in Deutschland stilistisch geprägt. Special Guest an diesem Abend ist der deutsche Rockmusiker und H-Blockx-Frontmann Henning Wehland.

× Erweitern Foto: Travis Shinn Photography Cypress Hill

Stoned-Funk mit Cypress Hill

Für Hip-Hop beziehungsweise Rap ist beim 5. Rottenburger Sommer Open Air bestens gesorgt, denn auch Cypress Hill, Legenden des Latino-Hip-Hops, sind mit am Start. Anfang bis Mitte der 90er-Jahre brachten sie mit »Cypress Hill«, »Black Sunday« und »III: Temples of Boom« drei Alben heraus, die viele Jugendlichen von damals prägte. Songs wie »I Wanna Get High« oder »Insane in the Brain« gehören inzwischen zum guten Ton. Cypress Hills‘ Tour zum 25. Bandbestehen 2016 geriet für B Real, DJ Muggs und Sen Dog zu einem wahren Triumphzug. Bevor es die Band 2017 erneut ins Studio zieht, gibt es noch mal eine Dosis »Stoned Funk« für die deutschen Fans.

× Erweitern Foto: Matt Finke Nena

Pop-Königin mit Madonna-Status – Nena Live

Den krönenden Abschluss des Open Airs bildet Deutschlands energiegeladene und sympathische Pop-Königin Nena, die hierzulande beinahe einen Madonna-Status genießt. Mit ihren Songs wie »99 Luftballons« von 1983 oder »Wunder gescheh’n« von 1989 prägte sie mehrere Generationen. Doch, obwohl sie ihr neuestes Album »Oldschool« getauft hat, ist ihre Musik stets aktuell und verbindet die Vergangenheit mit der Gegenwart. Support kommt von Popsänger Joel Brandenstein, der im März sein Debüt-Album »Emotionen« herausbrachte. Thomas Moegen

Rottenburger Sommer Open Air 2017

Do. 31. August bis So. 3. September, Eugen-Bolz-Platz, Rottenburg am Neckar, Infos und Tickets unter www.koko.de