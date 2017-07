Fünf Songs zum Rocken & Zocken

× Erweitern By Uutela - Own work, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Roulette

3000 vor Christus datieren die ersten Belege für Glückspiel. Damals war es ein sechsseitiger Würfel aus Knochen. Über Ägypten und Rom kamen die Quader bei den Germanen an, die damals schon ihr Hab und Gut versetzten. Auch heute setzen Pokerstars noch einiges aufs Spiel.

Alea iacta est

Die Kunstwelt- allen voran die Welt des Pops - hegt eine gewisse Faszination für das Glücksspiel. Dem Würfelspiel angetan ist auch Bruce Springsteen mit seinem Song "Roll Of The Dice" in dem er den verlierenden und verliebten Spieler gibt.

Bruce Springsteen: Roll of the Dice

Well I've been a losin' gambler

Just throwin' snake eyes

Love ain't got me downhearted

I know up around the corner lies

My fool's paradise

In just another roll of the dice

Die Würfel rollen

Auch der The Rolling Stones - Klassiker "Tumbling Dice" hat das Würfelspiel zum Thema. Mick Jagger hatte die Idee zum Song, weil er zu dieser Zeit Freunde hatten die an Spielsucht erkrankt waren. In der ursprünglichen Version, die unter dem Titel "Good Time Women" firmierte, fehlte das Spielsuchtthema noch.

The Rolling Stones: Tumbling Dice

Oh my my my, I'm the lone crap shooter

Playin' the field every night

Baby, can't stay

You got to roll me and call me the tumblin'

Roll me and call me the tumblin' dice

Im Mittelalter kamen alle Karten auf den Tisch

Im Mittelalter wurde das Kartenspiel immer beliebter. Verpönt von der Obrigkeit und dem Christentum kann auch Lady Gaga ein Lied davon singen. Der "Elektropopsong" Pokerface erschien auf ihrem Debütalbum "The Fame" und verschaffte ihr den internationaneln Durchbruch. Der 2008 erschienene Titel gehört bereits jetzt zu den meistverkauften Lieder aller Zeiten.

Lady Gaga: Pokerface

I wanna hold 'em like they do in Texas, please

Fold 'em, let 'em hit me, raise it; baby, stay with me (I love it)

LoveGame intuition, play the cards with spades to start

And after he's been hooked, I'll play the one that's on his heart

Rien ne vas plus

Im 17. Jahrhundert taucht erstmals das Roulette-Spiel auf. Ludwig XV versuchte das Glücksrad vergeblich zu verbieten ehedem es Napoleon Bonaparte 1806 offiziell erlaubte. Beim Wahrscheinlichkeitsspiel gibt es mehrere Möglichkeiten sein Geld zu setzen: Schwarz oder Rot, ungerade/gerade, einzelne oder mehrere Zahlen. Zahlreiche Abwandlungen haben sich mit der Zeit gebildet. Die gefährlichste Variante ist wohl das russische Roullette, in der eine mit einer Kugel geladene Waffe rumgereicht wird.

Rihanna, die dieses tödliche Spiel zu besingen schien, dementierte dies jedoch in einem Interview, und erklärte, dass ihr Hit "Russian Roulette" von einem Liebesspiel handele und nicht vom Spiel mit dem Tod.

Rihanna: Russian Roulette

And you can see my heart, beating

Now you can see it through my chest

Said I'm terrified but I'm not leaving

I know that I must pass this test

So just pull the trigger

Die Rocklegende Bon Jovi hat sich auf ihrem ersten Album ebenfalls das Roulettespiel als Motiv ausgesucht. Im Glücksspielsong ist eine Analogie die das Leben mit dem Spiel vergleicht, denn wie beim Roulette ist im Leben viel dem Zufall überlassen.

Bon Jovi: Roulette

Roulette you're goin' round in a spin

Caught up in a game you can't win

Roulette, you're just a fantasy

It's everything that you want it to be